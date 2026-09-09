Agli Us Open, Alcaraz va ko dopo un'epica maratona

AGI - Carlos Alcaraz è stato eliminato da Ben Shelton ai quarti di finale degli Us Open al termine di un'epica maratona di quattro ore e 28 minuti. La sfida si è conclusa alle 3.33 della notte, la più lunga sessione serale nella storia del torneo, e ha visto l'americano prevalere sullo spagnolo campione uscente al tie-break del quinto set: 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 7-6 (10-7).
Per Shelton è la seconda semifinale all'Open degli Stati Uniti dopo quella del 2023, la terza in carriera dopo anche l'Open d'Australia 2025. Venerdì sfidera' il connazionale Frances Tiafoe, vincitore di un'altra maratona di 4 ore e 38 minuti sull'Arthur Ashe Stadium nel derby Usa con Alex Michelsen. Il numero 12 al mondo ha rimontato due set di svantaggio chiudendo col punteggio finale di 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6,(6). Oggi si completa il quadro delle semifinali degli Us Open con 'Sascha' Zverev che affronta da favorito l'olandese Boltic Van der Zandschulp. L'altro quarto di finale è tra Karen Khachanov e Alexander Blockx.
A Flushing Meadows sopravvive un po' d'Italia: dopo oltre tre ore di gara, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato per la prima volta i quarti di finale degli Us Open battendo in rimonta 4-6, 7-6(5), 7-6(8) l'americano Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic che erano avanti 5-2 al tie-break del secondo set e di un break all'inizio del terzo.
"Giochiamo questo sport per momenti come questo", ha esultato
Vavassori. Nella notte italiana i due azzurri si giocheranno un posto in semifinale contro lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski.
Le maratone agli Us Open riportano di attualita' il tema dello sforzo fisico richiesto ai protagonisti del circuito Atp. Il nuovo Ceo di Tennis Australia, Andrew Abdo, ha anticipato che è possibile che "in futuro, nei tornei del Grande Slam, a seconda del numero di turni o della durata, non si giochera' più al meglio dei cinque set per tutto il torneo".