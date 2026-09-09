L'inaspettata sconfitta di Carlos Alcaraz agli Us Open

AGI - Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale degli US Open in una battaglia epica conclusasi alle 3.33 della notte di mercoledì, la finale più tardiva nella storia di questo Grande Slam. Shelton, numero nove dell'ATP, ha detronizzato il campione Alcaraz (numero 3) nell'ultimo supertiebreak con il punteggio di 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6 (10/7) dopo quattro ore e 28 minuti in una delle partite più trascinanti dell'anno.
Alcaraz, sceso in campo agli US Open dopo quattro mesi di inattività, è stato portato al limite fisicamente da uno Shelton in stato di grazia, che nelle semifinali affronterà il connazionale Frances Tiafoe. Il duello, iniziato intorno alle 23.00 di martedì, ha superato il record delle 2.50, la precedente finale più tardiva registrata in altri quarti di finale nel 2022, quando Alcaraz sconfisse Jannik Sinner.
Carlos Alcaraz leaving the U.S. Open with a smile on his face after losing a heartbreaker at 3:30 am.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 9, 2026
You have to respect this guy. pic.twitter.com/26C7DO8cky
Le parole di Shelton dopo la vittoria con Alcaraz
"Sono stanco, è stata una partita epica (...) Senza dubbio la partita più emozionante che abbia mai disputato in tutta la mia carriera", ha detto Shelton, che non aveva mai battuto un top-3 mondiale in un Grande Slam. "Carlos è già uno dei migliori campioni del nostro sport a soli 23 anni. È sempre divertente affrontarlo", ha affermato. Il murciano ha difeso con le unghie e con i denti la corona degli US Open in una notte nella quale ha iniziato ad apparire esausto già dal secondo set e ha vomitato durante una delle pause nel quarto, ma nonostante questo ha combattuto fino alla fine.
La stella spagnola, 23 anni, ha detto addio alla sua striscia di 18 partite consecutive vinte nei tornei del Grande Slam, con la quale aveva incatenato il titolo degli US Open 2025 e dell'Australian Open dello scorso febbraio. La corona di Melbourne è stata l'unica alzata quest'anno ed era anche quella che desiderava di più, perché lo aveva consacrato come il tennista più giovane a conquistare tutti e quattro i tornei del Grande Slam. La sua stagione è stata interrotta ad aprile da un infortunio al polso destro, che lo ha tenuto lontano dal Roland Garros e da Wimbledon e da tutti gli eventi di preparazione agli US Open.
Alcaraz contro Shelton, record notturno
Dopo essere atterrato a New York circondato da dubbi, Alcaraz aveva superato tutte le aspettative con schiaccianti vittorie nei primi quattro incontri. Il murciano non ha dato segnali di risentire dell'infortunio al polso, ma la sua resistenza fisica non era stata messa alla prova fino a quando non si è scontrato con Shelton, uno dei giocatori più potenti del circuito. Lo statunitense, uno dei migliori battitori del circuito, ha usato il suo cannone fin dall'inizio per mettere alla prova il braccio di Alcaraz con missili fino a 240 km/h.
Come aveva anticipato lo stesso Shelton, ci sono stati "fuochi d'artificio" in un primo set elettrico, con scambi che hanno fatto alzare in piedi il campo più grande del mondo del tennis. Alcaraz si è aggiudicato il primo parziale al tiebreak, dopo non essere riuscito a chiuderlo con il proprio servizio quando era avanti 6-5. Shelton, confidando nella sua maggiore resistenza, non si è disunito e, dopo aver annullato tre palle break, ha approfittato di un calo di Alcaraz per incatenare una sorprendente striscia di nove giochi consecutivi. Quando lo spagnolo si è rimesso in carreggiata, Shelton aveva già incanalato il terzo set con un vantaggio di 3-0. Il padrone di casa si alimentava del sostegno degli spalti e della sua compagna, la stella del calcio Trinity Rodman.
Ma pur visibilmente affaticato, Alcaraz è rimasto in piedi su due palle break nel primo game e ha trovato le energie per portarsi avanti e forzare il quinto e decisivo set. Quando l'orologio segnava le 2.20, lo spagnolo ha vomitato apparentemente su un asciugamano durante una pausa. Il pubblico ha aperto il quinto set intonando cori di "USA, USA" per spingere Shelton, ma ha finito per applaudire lo sforzo di entrambi i giocatori in un braccio di ferro sfociato nel supertiebreak a 10 punti. Alcaraz era avanti 6-5 ma Shelton, bombardando ancora ace a 235 km/h, ha dato l'ultimo strappo per chiudere la partita più importante della sua carriera davanti al proprio pubblico. Dopo l'uscita di Alcaraz, che ha lasciato il campo con un sorriso, Shelton e il tedesco Alexander Zverev appaiono come i favoriti in un torneo al quale non ha preso parte il numero uno del mondo, Jannik Sinner.