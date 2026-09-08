Dal calcio al basket, Totti diventa testimonial di Maxima Roma

AGI - 'L'ottavo re di Roma', Francesco Totti, diventa il nuovo volto del basket nella Capitale. La Maxima Roma svela il programma della stagione 2026/27, che vedrà la squadra impegnata in Serie A e in EuroCup. Al centro del progetto il presidente Paul Matiasic, affiancato dall'ex capitano della Roma, advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della fan base e delle attività di responsabilità sociale d'impresa.
"Quando abbiamo deciso di avviare questo progetto siamo partiti da una convinzione semplice: Roma merita un grande basket e un nuovo modello di intrattenimento sportivo. Negli Stati Uniti siamo abituati a vivere lo sport come qualcosa che comincia molto prima e termina dopo la partita. Vogliamo portare questo modello anche a Roma", spiega, nella conferenza stampa di presentazione della squadra, Matiasic, che stanzierà un grosso investimento nei prossimi cinque anni per contribuire alla crescita della società. "Investiremo complessivamente cinque milioni di euro nei prossimi cinque anni per cercare di innovare le palestre e coinvolgere un numero sempre maggiore di fasce sociali. Siamo felici di questa partnership" sottolinea.
Il ruolo di Totti
Le ambizioni della nuova realtà capitolina sono dichiarate: "Per noi Nba Europe è un obiettivo. La scelta è semplice: vogliamo vincere e giocare al più alto livello nel minor tempo possibile". Matiasic ribadisce il ruolo centrale di Totti, ben dentro al progetto e tutt'altro che figura simbolica: "Francesco per noi non è un ambasciatore o una celebrità di facciata: è pienamente coinvolto ed è un nostro capitano". L'ex fuoriclasse della Roma ha accolto con entusiasmo la nuova sfida: "Quando ho conosciuto Paul ho scoperto un progetto che mi ha subito intrigato - racconta Totti - Ho una responsabilità molto importante e mi muoverò con la massima trasparenza, voglia e determinazione. Sarò a disposizione a 360 gradi e cercheremo di portare la Maxima Roma il più in alto possibile".
Totti seguirà da vicino anche l'attività sportiva della squadra: "Sarò presente parecchie volte, sia in casa sia in trasferta. Da ex calciatore mi piace stare in gruppo e questa esperienza mi stimola. L'esordio del 27 settembre? Non ci sarò: ho chiesto un giorno di permesso per il mio compleanno". Intervenuto in conferenza stampa anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: "In questi cinque anni Roma ha riconquistato una centralità importante nel mondo dello sport. Il calcio è sempre stato un punto di riferimento, ma il basket è una delle discipline più praticate da bambine e bambini. Fino a oggi Roma non poteva contare su una squadra nella massima serie, mentre adesso ne avrà addirittura due".
I prossimi appuntamenti di Maxima Roma
La guida tecnica della Maxima Roma è stata affidata a Matteo Cotelli, reduce da un'ottima stagione alla Germani Brescia, la cui licenza sportiva è stata acquistata dai capitolini. Il coach sarà affiancato dagli assistenti Alberti e Lotesoriere. Lo staff comprende inoltre Ike Udanoh, responsabile del player development, Roberto Iezzi, director of performance, e il preparatore atletico Francesco Ruffolo. La preparazione entrerà nel vivo il 12 e 13 settembre con il torneo City of Cagliari, al quale parteciperanno anche Hapoel Tel Aviv, Asvel e Bayern Monaco. Gli ultimi test prima dell'inizio della stagione saranno l'amichevole del 16 settembre sul campo della Virtus Bologna e quella del 19 settembre a Varese. L'esordio ufficiale è fissato per domenica 27 settembre al PalaEur contro Napoli, nella prima giornata di Serie A. Tre giorni più tardi, il 30 settembre, la Maxima Roma debutterà anche in EuroCup, ancora davanti al proprio pubblico, contro i rumeni del Cluj.