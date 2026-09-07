AGI - Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina e prende il posto di Fabio Grosso.
Arriva così in serie A il primo cambio in panchina e dopo solo tre giornate: fatali all'ex campione del mondo le sconfitte con Roma (0-4), Frosinone (0-3) e Torino (1-2) che hanno lasciato i viola a quota zero, nonostante un'importante campagna acquisti.
Il ritorno sulla panchina viola
La società ha deciso di richiamare il 54enne tecnico varesino, che già nella passata stagione subentrò a Pioli, riuscendo a salvare una squadra che dopo le prime dieci gare aveva racimolato appena quattro punti. Un traguardo che non era bastato per la conferma, ma ora si presenta una nuova chance per un allenatore che conosce bene l'ambiente - da giocatore ha vestito la maglia viola dal 2000 al 2002 vincendo una Coppa Italia - e che in panchina, dopo gli esordi in D e la trafila federale (è stato assistente di Ventura e poi ct dell'under 19, dove ha centrato un argento agli Europei).
La carriera
Vanoli ha già alle spalle parecchia esperienza: nello staff di Conte prima al Chelsea e poi all'Inter, Vanoli ha allenato lo Spartak Mosca (conquistando una Coppa di Russia), il Venezia (portato in serie A nella seconda stagione) e il Torino (undicesimo posto finale) prima della chiamata della Fiorentina del novembre scorso. Nello scorso campionato furono in tutto otto i cambi in panchina, il primo dei quali alla Juve dopo otto giornate, con l'esonero di Igor Tudor e l'ingaggio di Luciano Spalletti dopo la parentesi Brambilla durata una gara.