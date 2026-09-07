Tennis, cade il record del rovescio a una mano dopo 149 anni

AGI - Il rovescio a una mano, simbolo di eleganza del tennis, fuori da Flushing Meadows. Con l'eliminazione agli ottavi dell'Us Open del greco Stefanos Tsitsipas, cade uno dei record più longevi del circuito Atp di tennis: dal 1877, quando si tenne la prima edizione del torneo di Wimbledon, almeno un tennista che colpisce di rovescio utilizzando una sola mano aveva partecipato ad una delle semifinali dei quattro slam annuali. Ora questa striscia è terminata.
Cade uno dei record più longevi del tennis
Il 28enne greco è uno dei pochi specialisti ancora rimasti nel tour a giocare il rovescio ad una sola mano, tra i top player in classifica che si affidano a questo colpo elegante e complesso figurano anche il bulgaro Grigor Dimitrov e l'italiano Lorenzo Musetti, che però è uscito quasi subito dal torneo di New York, al secondo turno.
Impresa mancata per Stefanos Tsitsipas
Da alcuni anni Stefanos Tsitsipas - che in gioventù ha disputato anche due finali Slam al Roland Garros e all'Australian Open - vive stagioni caratterizzata da risultati modesti. Ma per la prima volta quest'anno è riuscito ad arrivare al quarto turno dello Us Open.
Così, galvanizzato dai buoni risultati nel torneo newyorchese, nei giorni scorsi aveva ironizzato sui social: "Ho una striscia lunga 150 anni da salvare" ad accompagnare una sua foto mentre colpisce a rete di rovescio.
Il rimpianto di re Federer
Niente da fare, per gli appassionati non resta che rimpiangere gli anni d'oro di Re Roger Federer, quando il rovescio a una mano dominava tutte le superfici dal primo posto della classifica Atp
Tiafoe e Shelton ai quarti degli Us Open
I tennisti statunitensi Frances Tiafoe e Ben Shelton approdano ai quarti degli Us Open. Agli ottavi nel torneo dello Slam in corso a New York si sono imposti rispettivamente sul russo Danil Medvedev - vincitore a Flushing Meadows nel 2021 - con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-7 e sul greco Stefanos Tsitsipas con lo score di 6-2, 6-3, 6-4.
Ora ai quarti per Shelton c'è la sfida più attesa, con il campione in carica Carlos Alcaraz, mentre Tiafoe dovrà vedersela con il giovane statunitense Alex Michelsen.