Azzurre sconfitte al quinto set, la Turchia è campione d’Europa

AGI - Capitan Anna Danesi e compagne, andate due volte in vantaggio, hanno ceduto alle turche al tie-break che si sono confermate campionesse d'Europa e per la quinta volta sul podio consecutivo alla kermesse continentale. L'Italia aveva dominato il primo e il terzo set rispettivamente per 25 a 16 e 25 a 12 (nel secondo parziale le padrone di casa avevano vinto 25-22). Nel difficile quarto set, le italiane hanno cercato di chiudere l'incontro e conquistare il quarto oro della loro storia ma hanno ceduto per 21 a 25 alle turche trascinate anche da un tifo incessante. Sugli spalti del palazzetto di Istanbul circa diecimila spettatori, interamente schierati al fianco della formazione padrona di casa.
Le protagoniste e il tie-break decisivo
Il sogno di vincere il quarto titolo in sei finali è svanito sotto i colpi di Melissa Teresa Vargas capace di mettere a segno ben 28 punti. Stesso numero di punti anche per la top scorer dell'Italia, Paola Egonu seguita da Ekaterina Antropova con 16. Sul 2 a 2 il match si è concluso al quinto set. L'Italia va subito sotto, 2 a 4, ma è Miriam Sylla a rimettere tutto in parità (4-4). La Turchia va avanti 8-4, l'Italia resta in scia (7-10), poi l'errore al servizio delle azzurre regala il titolo europeo alle padrone di casa (10-15).
I pass olimpici e il medagliere azzurro
La vittoria ha consegnato alla Turchia il pass diretto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, ovvero la quarta partecipazione olimpica dopo quelle del 2012, 2020 e 2024. Per l'Italia del volley femminile è la terza medaglia d'argento europea dopo quelle del 2001 e del 2005, e la nona complessiva che si aggiunge ai tre ori del 2007, 2009 e 2021 e ai tre bronzi conquistati in precedenza.
La rivincita di Istanbul e i record di Santarelli
Quasi un anno dopo Bangkok, questa volta il finale si rovescia. Il 7 settembre 2025 l'Italia aveva superato 3 a 2 la Turchia nella finale dei Mondiali, ora le ragazze di mister Santarelli si sono prese la rivincita e il secondo titolo europeo della storia dopo quello del 2023. La Turchia diventa la quinta Nazionale capace di vincere il titolo continentale davanti al proprio pubblico, dopo Bulgaria nel 1981, Germania Est nel 1983, Paesi Bassi nel 1995 e Serbia nel 2011. Per Santarelli arriva il secondo titolo europeo consecutivo. Il tecnico italiano eguaglia così Massimo Barbolini che con l'Italia aveva conquistato due ori consecutivi nel 2007 e nel 2009.