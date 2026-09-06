Antonelli nella storia, parte ultimo poi trionfa a Monza

AGI - Impresa storica di Kimi Antonelli che ha trionfato nel Gran Premio d'Italia dopo essere partito dalla 19ma e ultima posizione. Il pilota 20enne della Mercedes, sempre più leader del mondiale, è il primo italiano a trionfare a Monza dopo 60 anni.
L'ultimo successo era stato di Ludovico Sarfiotti sulla Ferrari nel 1966. Secondo posto per il compagno di squadra George Russell. Delusione Ferrari: Lewis Hamilton sesto e Charles Leclerc a muro dopo tre giri.
Il podio del Gp di Monza
A completare il podio c'è un fantastico Max Verstappen che, dopo le evidenti difficoltà del venerdì, riesce a portare la sua Red Bull in terza posizione. Hamilton non va oltre un anonimo sesto posto, alle spalle delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il poleman Pierre Gasly chiude in settima piazza; alle sue spalle completano la top 10 di giornata Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls).
La rimonta di Antonelli
Antonelli, partito ultimo per una penalità, si è reso protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Ora sono quattro i piloti italiani ad aver trionfato a Monza, compresi Alberto Ascari e Nino Farina. Nuova beffa, dunque, per il suo compagno di squadra George Russell, che deve accontentarsi del secondo posto.
Leclerc subito fuori
Sfumano i sogni di gloria di Charles Leclerc in apertura del Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota della Ferrari, dopo degli accesi duelli per difendere la sua posizione, è uscito fuori pista già al terzo giro, finendo contro le barriere.
La dinamica dell'incidente è da accertare, ma il monegasco, nonostante il bruttissimo impatto, per fortuna è uscito dalla monoposto sulle sue gambe. L'alfiere della "Rossa" probabilmente dovrà sottoporsi a dei controlli per valutare nel dettaglio le sue condizioni fisiche. Il suo incidente, inevitabilmente, ha spinto la direzione gara a esporre la bandiera rossa per consentire la rimozione della vettura.
Antonelli: "E' un sogno che si realizza"
"È incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza. Non avrei mai immaginato di poter essere qui oggi, ma ci siamo riusciti. Quando sono finito nella ghiaia è stato un momento spaventoso, pensavo di aver perso la mia opportunità, ma poi sono riuscito a recuperare e a fare il sorpasso su Russell". Lo ha detto il pilota della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, in seguito allo storico trionfo centrato nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1.
"Dopo la ripartenza sapevo di poter avere un'opportunità per la vittoria, quindi ci ho creduto, soprattutto quando mi sono ritrovato dietro a George. Non è stato facile, ma è bellissimo aver vinto", prosegue il leader del Mondiale, che consolida il proprio dominio in classifica, portandosi a +66 sul compagno di squadra George Russell. Antonelli è il più giovane di sempre a trionfare a Monza; è l'italiano più vincente della storia della Formula 1 ed è il primo a trionfare al Gran Premio d'Italia partendo da così lontano (19° nella griglia di partenza).
Il pilota della Ferrari: "Sto bene, sono ancora un po' mosso"
"Sto bene, sono ancora un po' 'mosso'. Non ho tanti dolori, solo qualche problema all'occhio all'inizio, ora sto bene. Tutto ok. Questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, sono andato sull'acceleratore, mi mancava un po' di potenza, poi l'ho recuperata e ho perso la macchina. Devo riguardare i dettagli per capire meglio". Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport, dopo lo spaventoso incidente del quale è stato "protagonista" in apertura del Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza.