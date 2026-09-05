Calcio: Fiorentina-Torino 1-2, a rischio la panchina di Grosso

AGI - Il Torino espugna il Franchi di Firenze e ribalta la Fiorentina, battendola 2-1, dopo essere passata inizialmente in svantaggio. Così il Toro lascia a quota zero gli uomini di Fabio Grosso dopo tre partite.
Proprio l'allenatore dei viola da oggi è ufficialmente a rischio ("Fabio Grosso salta la panchina", ha cantato la 'Fiesole' a fine gara) e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società.
La rimonta del Torino
Il successo dei granata, il primo in campionato, è pienamente meritato e arriva dopo due ko e l'eliminazione in Coppa Italia subita in settimana per mano del Monza. Il primo tempo preannuncia quel che sarà perché è predominio in termini di possesso palla del Torino che, dopo aver rischiato moltissimo al 1' con doppia chance fallita dai padroni di casa con Mastantuono prima, recupera con una bella parata di Perri, e Njie dopo salva sulla linea Fortini, prendendo in mano le redini del gioco. Ma a impegnare De Gea ci pensa alla fine solo Mandragora, ex avvelenato e motivatissimo, che costringe il portiere a deviare in angolo (27').
La Fiorentina vacilla
I viola, che devono rinunciare ad Oulai per un infortunio, vengono costantemente messi in difficoltà sulla linea mediana, con Fitz-Jim fra i più propositivi. I fischi del Franchi arrivano già alla mezz'ora, forse influenzando l'azzardo nell'intervallo di Grosso: fuori Mastantuono per Gnonto e dentro anche Atta per Brescianini. La scelta paga subito perché Pellegrino al 48', con una conclusione di sinistro da poco meno di 30 metri, sorprende un incerto Perri.
Il gol di Mandragora
La risposta dalla panchina di Abate è prima il doppio cambio degli esterni, fuori Fortini e Cacciamani per Patterson e Belghali, poi il passaggio al 4-3-1-2 da metà ripresa con l'inserimento di Simeone e Braganca per Gineitis e Comuzzo. È la mossa che manda in tilt la Fiorentina. Mandragora trova il pareggio al 74' con una conclusione da fuori area, con l'ex viola che si prende anche i cori della curva Fiesole.
La doppietta del Toro
Il Toro approfitta del contraccolpo psicologico negativo dei gigliati e raddoppia con Ché Adams. L'errore clamoroso lo commette Valdepenas, che sbaglia lo stop e si fa prendere il tempo da Belghali: cross per il centravanti scozzese che fa 1.2. È la rete che decide la partita, con la tifoseria organizzata viola che, dopo il fischio finale d che Massa, fischia De Gea e compagni, invitandoli a tirare fuori gli attributi e urlando a gran voce "rispettate la nostra maglia".