F1 Monza, Gasly in pole position e Ferrari in seconda fila

AGI - Sorpresa Pierre Gasly nella F1 di Monza, che conquista la pole position del Gran Premio d'Italia con l'Alpine (per lui è la prima volta), al termine di una Q3 combattutissima.
Alle sue spalle domani partirà George Russell su Mercedes, seguito dalla McLaren di Piastri. Solo in seconda fila si piazzano le Ferrari con Leclerc arrivato quarto e Hamilton in quinta posizione.
La performance dell'Alpine
Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato nel Gran Premio d'Italia di F1 a Monza, centra la sua prima pole in carriera fermando il cronometro sull'1'21"786. Il francese, dunque, beffa la Mercedes di George Russell di appena +0"060, mentre Oscar Piastri porta momentaneamente la McLaren al terzo posto, ma potrebbe ricevere una penalità per impeding.
Ferrari conquista quarto e quinto posto
Le due Ferrari di Charles Leclerc (+0"218) e Lewis Hamilton (+0"225) sono rispettivamente quarta e quinta nel Gran Premio di F1 a Monza, ma potrebbero guadagnare una posizione qualora l'australiano venisse penalizzato.
Sesto tempo per Max Verstappen, mentre il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli si accontenta di un settimo tempo, dato che sarà costretto a scattare dal fondo della griglia. La McLaren di Lando Norris fa invece un passo indietro, soltanto nono alle spalle dell'Alpine di Franco Colapinto e davanti alla Racing Bulls di Arvid Lindblad. Domani, domenica 6 settembre, alle 15 l'appuntamento con la gara di Monza.
Leclerc: "Proverò a fare una magia"
"Ci siamo complicati la vita, soprattutto sulla scelta delle gomme. Abbiamo avuto dei problemi, che prima della qualifica non si erano verificati. Il nostro passo è forte, ma saremo in difficoltà nei rettilinei e ne siamo consapevoli. Questo renderà tutto più difficile. Non sarà facile, ma proverò di tutto per fare una magia". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport.