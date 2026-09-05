Europei di Volley: Italia in finale, le ragazze di Velasco a caccia del record

AGI - Sarà Italia - Turchia la finale di EuroVolley 2026. Le azzurre di Julio Velasco hanno conquistato la finale del Campionato europeo di pallavolo dopo aver sconfitto la Polonia per 3 a 1 (set: 25-19; 25-19; 21-25; 25-14) al "Sinan Erdem Sports Hall" di Istanbul. La Turchia allenata da Daniele Santarelli nel pomeriggio, davanti a oltre diecimila spettatori, aveva sconfitto la Servia per 3 a 0.
Per l'Italia della pallavolo femminile si tratta della sesta finale europea dopo quelle del 2001, 2005, 2007, 2009 e 2021. Dopo cinque anni dal titolo conquistato a Belgrado contro la Serbia, le azzurre tornano a disputare l'atto conclusivo del torneo continentale. La finale si svolgerà domani alle ore 19 locali, le 18 italiane.
La prestazione dell'Italia contro la Polonia
L'Italia ha imposto il proprio gioco per larghi tratti mostrando grande solidità in tutti i fondamentali e trovando soprattutto nel muro una delle armi decisive per contenere l'attacco avversario. Le azzurre erano andate sul 2 a 0 per poi cedere un set alla Polonia. Nel quarto parziale capitan Anna Danesi e compagne sono tornate ad imporre il proprio gioco spegnendo ogni tentativo di rimonta della formazione di Stefano Lavarini. Sempre eccellenti le prestazioni di Paola Egonu, Ekaterina Antropova e Miryam Sylla con Alessia Orro perfetta in regia, Danesi e Luisa Fahr superlativa con Eleonora Fersino in mezzo al campo a difendere e ricevere. Top scorer del match Egonu con 20 punti messi a referto seguita da Antropova con 14, Danesi con 13, Fahr e Sylla con 9.
La striscia di successi contro le europee
Il successo di Istanbul aggiunge un significato particolare alla sfida con la Polonia. Proprio contro la formazione guidata da Lavarini, il 14 maggio 2024 ad Ankara, era arrivata l'ultima sconfitta dell'Italia contro una Nazionale europea, 0 a 3 nella Volleyball Nations League che coincise con la prima gara ufficiale di Julio Velasco dopo il ritorno sulla panchina azzurra. Da quel giorno il cammino dell'Italia contro le formazioni europee non si è più interrotto: con la vittoria odierna la striscia sale a 39 successi consecutivi.
L'obiettivo del quarto titolo europeo
Domenica le azzurre andranno a caccia sia del quarto titolo europeo della storia, dopo quelli del 2007, 2009 e 2021, ma anche la possibilità di eguagliare l'Unione Sovietica, ovvero essere contemporaneamente campionesse olimpiche, campionesse mondiali e campionesse europee. La pallavolo sovietica era riuscita nell'impresa tra la fine degli anni '60 e i primi anni '90.