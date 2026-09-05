Super rimonta dell'Inter a San Siro, da 0-2 a 3-2 al Napoli

Il match inizia con un'occasione per parte: la prima sponda Inter, Diouf calcia verso la porta azzurra trovando la risposta in tuffo di Meret; così il Napoli, con Anguissa che pescato a centro area punta l'angolo ma Martinez evita lo svantaggio. Ritmo alto e duelli in mezzo al campo, con la squadra di Allegri che si rende nuovamente pericolosa alla mezz'ora ancora grazie ad Anguissa, libero di penetrare sulla destra e cercare il destro potente sul primo palo che termina fuori. L'Inter torna a farsi vedere al 35', con l'iniziativa di Bisseck che converge sulla trequarti e con coraggio tenta il sinistro che termina alto. Nel finale di tempo l'occasione più importante ce l'ha la squadra di Chivu, con la punizione di Dimarco calciata dal limite e che si infrange sulla traversa. È l'ultima scintilla della prima frazione.
Il vantaggio del Napoli nella ripresa
La ripresa invece comincia con il Napoli che trova la rete del vantaggio: errore in disimpegno di Barella, che regala palla agli azzurri e Politano, dopo una serie di ribattute, sigla lo 0-1. Attimi intensi a San Siro, con l'Inter che poco prima del gol protestava per un possibile calcio di rigore e che pochi minuti dopo lo 0-1 subisce anche il raddoppio: Hojlund riceve palla sulla trequarti e col sinistro trova l'angolo che Josep Martinez non riesce a "coprire" in tuffo.
La reazione dell'Inter e il pareggio
Arriva al 56' la reazione interista, sul lancio di Zielinski per Dimarco e il cross di prima raggiunto in scivolata da Lautaro Martinez, che deve solo spingere in rete il pallone dell'1-2. L'Inter alza i giri del motore e al 73' va a un passo dal pari, con il neoentrato Thuram che di testa colpisce il palo. È però lo stesso francese, all'82', a risultare decisivo per il 2-2, ancora di testa e in anticipo su Badiashile nello stacco sul quale non può nulla Meret.
Il gol vittoria di Lautaro al 91'
Nel finale squadre lunghe e occasioni per entrambe le squadre: prima Anguissa fallisce un gol da due passi; poi ecco il colpo vincente dell'Inter, che completa la rimonta grazie all'assist di Akanji per il tap-in in mischia di Lautaro Martinez. L'argentino consegna ai suoi i tre punti; deve arrendersi il Napoli, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Como.
Le parole di Lautaro Martinez e Thuram
"Era importante ritrovare la forma, essendo tornati dal Mondiale e avendo fatto poca preparazione. Sono contento che siamo riusciti a rimontare una partita quasi persa. Stiamo cercando di salire di livello, siamo sulla strada giusta". Queste le parole di Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria casalinga per 3-2 contro il Napoli. "Messi? L'ho chiamato - dice l'argentino rispetto all'addio alla nazionale del suo connazionale -, ci ha dato tanto e lo ringrazio per ciò che ci ha dato. Quello che ho vissuto con lui lo porterò con me per tutta la vita". Accanto a Lautaro è intervenuto Marcus Thuram, autore del gol del momentaneo 2-2: "Lautaro è il nostro capitano e leader, dopo essere tornato dal Mondiale si è messo subito a disposizione e stasera ci ha portato alla vittoria - ha commentato il francese -. Avevo voglia di aiutare la squadra - prosegue -, ci saranno tante partite quest'anno e cercheremo di migliorare. La strada è ancora lunga e il cammino sarà durissimo, ragioniamo gara dopo gara".