Sinner allarga il team, arriva Michael Ranalter

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AGI - Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, allarga il suo team nel quale entra Michael Ranalter, 35 anni di San Lorenzo di Sebato in Val Pusteria alle porte di Brunico.
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L’incarico di Ranalter non è stato ancora reso noto ma, in base all’esperienza maturata, non dovrebbe discostarsi dall’area della comunicazione e commerciale.
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Infatti, Ranalter, ex giocatore di pallamano con 224 presenze in serie A, negli ultimi anni è stato responsabile marketing e sponsoring dell’Hockey Club Val Pusteria, società che assieme all’Hc Bolzano e dalla prossima stagione anche del Milano Hockey Club, disputa il campionato transfrontaliero dell’Ice Hockey League.
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