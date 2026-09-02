Us Open: ok Berrettini, Musetti e Bellucci. Sonego eroico con Zverev

AGI - Gli Us Open riservano subito soddisfazioni all'Italia. Dopo Matteo Berrettini che ha superato all'esordio Stan Wawrinka alla sua ultima apparizione al torneo newyorkese per 7-6 7-6 6-0, nella notte italiana esordio convincente anche per Lorenzo Musetti che si è imposto in tre set, 6-3, 6-3, 7-5, su Arthur Fery, numero 33 al mondo e recente semifinalista a Wimbledon, in 2 ore e 9 minuti. Musetti, che lo scorso anno si arrese ai quarti a Jannik Sinner, ha controllato la partita fin dall'inizio ed è stato bravo a reagire a due break subiti dal britannico con cittadinanza francese nel terzo set.
Per il carrarino è il 20mo successo del 2026. Al secondo turno affronterà l'australiano Dane Sweeny. "Era la prima partita dagli Australian Open, sono quindi molto contento della prestazione, solida, contro un avversario in grande forma", ha detto Lorenzo Musetti dopo la vittoria su Arthur Fery. Era il ritorno in campo del carrarino a livello Slam dopo il 'drammatico' epilogo della partita con Djokovic a Melbourne.
Bellucci avanti, ora sfiderà Fritz
Fra le note positive, in chiave azzurra, del primo turno degli Us Open c'è sicuramente Mattia Bellucci, che ha battuto in tre set l'ungherese Zsombor Piros. In premio, per il lombardo, c'è ora la sfida contro Taylor Fritz, contro il quale ha giocato un gran match quest'anno ai quarti di finale a Stoccarda. "Allora sono riuscito a dargli filo da torcere, però ho dovuto fare una prestazione davvero importante per metterlo in difficoltà. Per me replicare quella cosa sarà veramente complicato", ha detto Bellucci, che in quel precedente confronto diretto sull'erba perse per 5-7 7-5 7-5.
"Da una parte sono contento di essermi meritato questa partita; dall'altra voglio entrare in campo per sfruttarla al massimo, indipendentemente dal risultato. È chiaro che quando uno entra in campo, entra per vincere, altrimenti non ci sarebbe neanche la tensione prepartita, quello che rende speciale il nostro lavoro. Il mio obiettivo è sfruttare queste partite per alzare il mio livello", ha sottolineato poi Bellucci, dopo la vittoria all'esordio sul cemento di Flushing Meadows.
Sonego sfiora l'impresa contro Zverev
Sfiora l'impresa Lorenzo Sonego che fa sognare l'Italia contro Alexander Zverev. Il 31enne torinese ha dato battaglia per quattro ore e 55 minuti, prima di arrendersi al quinto set. Finisce 6-4 3-6 6-7(7) 7-5 6-4 a favore di Zverev, testa di serie n.1. "È stata una bellissima partita, non potevo chiedere un match migliore. È stato davvero bello anche per il pubblico", ha affermato il torinese. "Sono contento della mia prestazione, di come ho giocato dall'inizio alla fine e del mio atteggiamento. È stata decisa da due o tre punti: lì forse avrei potuto fare qualcosa in più ma lui è molto forte e, nei momenti importanti, ha servito davvero bene. Non posso che essere soddisfatto del mio tennis e per come ho lottato", ha concluso Sonego.
La pioggia stravolge il programma
La pioggia stravolge il programma degli Us Open. Ne fa le spese anche Andrea Guerrieri, numero 187 del mondo, che dovrà aspettare un giorno in più per giocare il suo primo match in main draw in uno Slam. La partita contro Alex De Minaur, numero 7 del mondo, sempre vittorioso al primo turno negli ultimi 17 Slam, è stata rinviata a oggi. Sospeso, invece, il confronto tra Francesco Passaro e Jesper De Jong, con il perugino avanti 6-2, 2-6, 2-0.