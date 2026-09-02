Italia Team da record, ben 196 medaglie

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AGI - L' Italia Team riscrive la storia ai Giochi del Mediterraneo. Nella giornata conclusiva di Taranto 2026, gli azzurri superano il precedente primato di 193 podi, stabilito a Bari nel 1997.
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Il sorpasso grazie alla ginnastica artistica
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A firmare il sorpasso è anche la ginnastica artistica, con un argento e un bronzo, che rappresentano rispettivamente la 193esima e la 194esima medaglia italiana nella manifestazione.
Altri successi consolidano il primato
Il record viene quindi ulteriormente consolidato dall'oro di Benedetta Gava nel volteggio e dall'argento di Genna Romida Toko Kegne nello slancio dei 77 kg nel sollevamento pesi.
Italia Team a quota 196 medaglie
L'Italia Team raggiunge così quota 196 medaglie, con 66 ori, 69 argenti
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