Tamberi vince l'oro anche ai Giochi del Mediterraneo

AGI - Gianmarco Tamberi non tradisce ed è medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Il classe '92 marchigiano, oro olimpico a Tokyo 2020 e fresco di titolo europeo a Birmingham, si impone con la misura di 2,25 metri, precedendo il greco Antonios Merlos (2,19) e il connazionale Christian Falocchi, bronzo in 2,15.
È il terzo oro italiano nell'atletica quest'oggi, dopo quelli di Saraceni nel salto triplo e Ponzio nel getto del peso, in una serata che continua a regalare medaglie all'Italia. Da registrare infatti anche l'argento di Alessandra Bonora e il bronzo di Alice Mangione nei 400 metri donne e il bronzo di Lorenzo Benati nei 400 metri uomini. Ottime notizie anche per Filippo Tortu, impegnato nelle batterie dei 200 metri piani: per lui arriva la finale, in programma domani, con il tempo di 20"86.
La prestazione tecnica
Tamberi domina le onde dei Giochi del Mediterraneo: basta la misura di 2,25 alla prima prova per vincere la medaglia d'oro a Taranto nel salto in alto, prima di dare l'assalto senza fortuna alla migliore prestazione mondiale dell'anno di 2,35. L'azzurro potrà riprovarci venerdì sera a Bruxelles in occasione della finale di Diamond League e poi a Budapest per gli Ultimate Championship del weekend successivo.
Intanto si gode il successo davanti al pubblico di casa, con il consueto show che non è mai soltanto atletica ma intrattenimento puro. Con due soli salti (2,15 e poi 2,25) blinda la vittoria nell'evento al quale aveva partecipato soltanto tredici anni fa (sesto a Mersin) e, senza tappe intermedie, mira dritto a uno degli obiettivi di fine stagione: superare il 2,34 dello statunitense JuVaughn Harrison, in cima alle liste dell'anno.
Le parole di Tamberi
"Sono venuto qui per la gente, mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto". Così Gianmarco Tamberi dopo la conquista della medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. "Nel calendario non era facile inserire questa gara, perché a breve sarò a Bruxelles. Sono felice di aver vinto a Taranto, anche se il mio cerchio si era completato a Budapest", ha detto il fuoriclasse azzurro delle Fiamme Oro. "È stata una pista bellissima", ha concluso Tamberi, sottolineando il valore speciale del successo conquistato davanti al pubblico di Taranto.