Giochi del Mediterraneo, cosa e dove mangiano gli atleti

AGI - Ai Giochi del Mediterraneo non solo sport. Sono al lavoro 273 cuochi per la ristorazione dei 3.800 atleti di 26 Paesi che partecipano alla manifestazione in corso a Taranto.
Ai Giochi del Mediterraneo pranzi e cene in nave
Pranzi e cene degli atleti si svolgono sulla nave da crociera araba Aroya “per favorire momenti di incontro e condivisione tra atleti e delegazioni - spiega il comitato organizzatore dei Giochi - mentre la colazione è disponibile anche su Romantika”, la nave traghetto che affianca l’Aroya; entrambe le unità sono ormeggiate nella base navale della Marina Militare in Mar Grande a Taranto.
"Proteine e carni magre"
In particolare, il servizio di ristorazione è attivo dalle 5 del mattino all’1 di notte. Il menu di Aroya è stato ottimizzato insieme al comitato organizzatore, alla commissione atleti e alla commissione medica del comitato internazionale dei Giochi per rispondere alle esigenze nutrizionali degli sportivi, “con particolare attenzione a proteine e carni magre e a un’offerta adatta alle diverse nazionalità”.
Pasta e pizza
All’interno della proposta internazionale, un ruolo centrale è stato riservato alla cucina italiana e pugliese. La pizza è presente ogni giorno, così come la pasta. Nel menù sono stati inoltre inseriti prodotti del territorio pugliese come pane di Altamura e di Laterza, orecchiette, focaccia barese, pasticciotti e mostaccioli.
Quindici diverse nazionalità
A garantire la preparazione dei piatti italiani è presente nella brigata anche uno chef italiano. La cucina di Aroya riunisce 15 diverse nazionalità e risponde alle differenti esigenze alimentari, culturali e religiose delle delegazioni, con un servizio 100% halal, “attenzione - si afferma dal comitato - particolarmente apprezzata dalle atlete e atleti di molte Nazioni che partecipano ai Giochi”.
I numeri della ristorazione
Questi i numeri della ristorazione degli atleti: ogni giorno vengono serviti fino a 4.000 pranzi e cene, 350 chili di pasta, 4.500 uova, 1.000-1.500 pasticciotti, preparati a bordo, 1.200 pizze e quasi 600 chili tra pollo, manzo e pesce. Pizza e pasta sono le offerte gastronomiche più apprezzate dagli atleti.