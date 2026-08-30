Marc Marquez vince il Motogp Aragon. Terzo Bezzecchi

AGI - Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo completa la doppietta con la Sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta (Ktm). Il terzo gradino del podio va a Marco Bezzecchi (Aprilia), che si tiene dietro Alex Marquez (Ducati Gresini) e il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia).
Buona sesta piazza per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), al rientro dopo due mesi ai box per infortunio, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Diogo Moreira (Honda LCR). Completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR) e Brad Binder (Ktm). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati) mentre si trovava in settima posizione.
Le parole di Marc Marquez
"Il punto chiave anche oggi era la prima curva. Ero riuscito a superare Marco ma poi mi sono dimenticato dell'abbassatore e ho perso molte posizioni. Poi ho costruito il mio ritmo e nei primi giri è stata battaglia, nei giri successivi ho gestito il ritmo per poi alzare l'intensità nella seconda parte di gara". Così Marc Marquez (Ducati) dopo il successo nel Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp.
Le parole di Marco Bezzecchi
"Sono molto contento e soddisfatto. Il weekend è stato difficile, ma sono riuscito a salire sul podio per la prima volta su una pista che mi è sempre piaciuta. Sapevo che il mio passo non era il migliore e ho lottato per essere sul podio. Duellare con Marc (Marquez) è stato bello, oggi era imbattibile. Peccato aver perso il secondo posto su Acosta, avrei voluto battagliare un po' di più". Così Marco Bezzecchi (Aprilia) dopo il terzo posto nel Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp
"Sono contento. L'anno scorso avevamo faticato tanto e invece abbiamo lavorato benissimo e siamo riusciti a essere sempre veloci. Sono riuscito a portare a casa il massimo. Sicuramente fisicamente sto un po' soffrendo, ma oggi sono stato solo più lento nel passo gara" ha aggiunto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.