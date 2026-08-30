Calcio: ancora Frattesi e la Lazio resta in alto

AGI - La Lazio fa due su due. In un Olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la squadra di Gattuso batte anche il Genoa 1-0 e sale a sei punti in classifica.
Lazio, l'eroe è ancora Davide Frattesi
E come a Bologna è Davide Frattesi a regalare la vittoria alla sua nuova squadra. Decisivo il suo gol al 25'. Nuno Tavares sfonda sulla sinistra e crossa in mezzo per l'ex Inter che di prima batte Bijlow, apparso tutt'altro che esente da colpe, e segna il secondo gol consecutivo in due presenze in maglia biancoceleste. Il classe 1999 è il terzo centrocampista a segnare in ciascuna delle sue prime due presenze di campionato con la maglia della Lazio nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Juan Sebastian Veron (1999-00) e Demetrio Albertini (2003-04).
Con la numero 16 dietro le spalle, davanti a Daniele De Rossi - che quel numero all'Olimpico l'ha indossato per una vita - Frattesi prova a mettersi in mostra anche come uomo assist, ricambiando il favore a Nuno Tavares. Al 45' il cross del centrocampista azzurro pesca in area proprio il portoghese che di testa scheggia il palo esterno. L'unica nota stonata del primo tempo biancoceleste è l'infortunio di Rovella, costretto a lasciare il posto a Belahyane a causa di un problema al polpaccio che sarà valutato domani.
LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6.5 (35' st Lazzari sv), Doekhi 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 7 (18' st Pedraza 6); Frattesi 7, Rovella 6 (37' pt Belahyane 6), Taylor 6; Cancellieri 6 (18' st Isaksen 6), Dia 6 (36' st Pinamonti sv), Zaccagni 6. In panchina: Motta, Renzetti, Romagnoli, Noslin, Przyborek, Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gattuso 7.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow 5.5; Marcandalli 5, Ostigard 6, Vasquez 6 (33' st Amorim sv); Norton-Cuffy 6, Frendrup 6, Sow 5.5 (13' st Messias 5), Ellertsson 5; Baldanzi 5.5 (34' st Meichtry 6), Vitinha 5 (18' st Osmajic 5.5); Colombo 5.5. In panchina: Sommariva, Stolz, Mitaj, Martin, Havel, Sabelli, Puczka, Otoa, Wiafe, Doucoure, Vaz. Allenatore: De Rossi 5.5. ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.
RETI: 25' pt Frattesi.
NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.
Ammoniti: Ostigard, De Rossi, Zaccagni, Amorim. Angoli: 4-2. Recupero: 4'; 5'.