La Juventus liquida il Parma 2-0 e aggancia il Milan in testa
La Juventus liquida il Parma 2-0 e aggancia il Milan in testa alla classifica
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La Juventus liquida il Parma 2-0 e aggancia il Milan in testa alla classifica

Dopo due giornate, i bianconeri a punteggio pieno come i rossoneri: decidono Nico Gonzalez e Koopmeiners
La Juventus liquida il Parma 2-0 e aggancia il Milan in testa
Marco Bertorello / AFP - Nico Gonzalez esulta dopo aver firmato il gol del provvisorio 1-0 della Juventus sul Parma
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AGI - Debutto vincente all'Allianz Stadium per la Juve di Spalletti, che supera per 2-0 il Parma di Cuesta. Il protagonista inatteso della serata è Nico Gonzalez, subentrato nel corso del secondo tempo: in gol nel finale anche Koopmeiners, anche lui alzatosi dalla panchina. Gli uomini di Spalletti fanno così due su due in campionato, portando a casa i tre punti contro un Parma arcigno e compatto e agganciando in testa alla classifica, a punteggio pieno, il Milan.

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Rispetto alla gara contro il Frosinone, nella Juve c'è un'importante novità di formazione. Per curare il mal di gol, infatti, il tecnico di Certaldo scommette in avvio sulla coppia David-Kolo Muani. I due attaccanti bianconeri, però, risultano non pervenuti per lunghi tratti della partita: nella ripresa, inoltre, al momento della sostituzione, David è uscito dal campo sommerso dai fischi dello Stadium.

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Le occasioni del primo tempo

Nel primo tempo è Conceicao l'uomo più pericoloso per i padroni di casa. Al 33', infatti, l'esterno portoghese colpisce il palo alla sinistra di Corvi con un potente rasoterra dai trenta metri. L'occasione di Conceicao pareggia quella avuta dal Parma al 13', quando Ordonez aveva spedito malamente a lato un pallone spiovente in area di rigore.

La svolta con Nico Gonzalez

Nel secondo tempo la Juve alza i ritmi e comincia a macinare palle gol, due delle quali, però, cestinate da David e Kolo Muani. Al posto del canadese al 57' entra Nico Gonzalez, tornato dalla parentesi all'Atletico Madrid: pochi minuti dopo il suo ingresso, l'argentino impegna subito Corvi con uno splendido tiro al volo.

Al 62', invece, dopo una prima conclusione dal limite che si stampa sul palo, Gonzalez è rapido nel recuperare il pallone e a calciare una seconda volta, trovando la deviazione decisiva di Troilo che spiazza Corvi per l'1-0.

La risposta del Parma

Il Parma non si scoraggia e prova a rispondere subito al 64': sul colpo di testa di Romero, però, Vicario si allunga e toglie miracolosamente la sfera dallo specchio, guadagnandosi l'ovazione dei suoi tifosi.

Il sigillo di Koopmeiners

Nel finale di partita i padroni di casa blindano il risultato, grazie alla rete del neoentrato Koopmeiners, il cui rasoterra dal limite non lascia tempo di reazione a Corvi.

La classifica

Questa vittoria permette alla Juve di raggiungere il Milan a punteggio pieno: le due squadre si ritroveranno l'una contro l'altra nella prossima giornata. Per il Parma, invece, seconda sconfitta e casella ancora immacolata.

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