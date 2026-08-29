Champions League: calendario Inter, Napoli, Roma e Como

AGI - Si apre il sipario sulla Champions League con le quattro squadre italiane – Inter, Napoli, Roma e Como – pronte al ‘debutto’ nel primo turno.
Real Madrid-Inter, Napoli-Arsenal, Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Questi i primi impegni delle italiane di Champions nel turno in programma tra martedì 8 e giovedì 10 settembre.
Champions, il calendario completo con date e orari
INTER
- Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21;
- Inter-Brugge, martedì 13 ottobre ore 21;
- Inter-Shakhtar D., mercoledì 21 ottobre ore 21;
- Feyenoord-Inter, martedì 3 novembre ore 21;
- Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre ore 21;
- Borussia Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21;
- Inter-Liverpool, martedì 19 gennaio ore 21.
- Slovan Bratislava-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21.
NAPOLI
- Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21;
- Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21;
- Napoli-Bodoe Glimt, martedì 20 ottobre ore 21;
- Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21;
- Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21;
- Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21;
- Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45;
- Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21.
ROMA
- Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre ore 18.45;
- Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre ore 21;
- Roma-Slovan Bratislava, martedì 20 ottobre ore 21;
- Manchester United-Roma, martedì 3 novembre ore 21;
- Psg-Roma, mercoledì 25 novembre ore 21;
- Roma-Sporting Lisbona, martedì 8 dicembre ore 21;
- Aek Atene-Roma, martedì 19 gennaio ore 21;
- Roma-Lille, mercoledì 27 gennaio ore 21.
COMO
- Como-Lipsia, giovedì 10 settembre ore 21;
- Feyenoord-Como, mercoledì 14 ottobre ore 18.45;
- Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45;
- Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21;
- Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21;
- Betis Siviglia-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45;
- Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21;
- Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21.