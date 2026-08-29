MotoGp: super pole di Bezzecchi ad Aragon

A GIO - Super pole position per Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il riminese fa segnare il record della pista e scende sotto il muro dell'1'45" fermando il cronometro a 1'44"962.
Bezzecchi batte in casa Marquez
Battuto "in casa sua" Marc Marquez (Ducati), che si ferma a 0"089 dalla pole position, secondo. Terzo Alex Marquez (Ducati Gresini), a 0"299 da Bezzecchi. In seconda fila ci sono Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono, nella top ten della griglia di partenza, Di Giannantonio (Ducati VR46), Bagnaia (Ducati), Zarco (Honda LCR) e Moreira (Honda LCR). A ruota Aldeguer (Ducati Gresini) e Morbidelli (Ducati VR46). Alle 15 è in programma la Sprint.