I sorteggi di Europa League, tutte le rivali di Juve e Milan
I sorteggi di Europa League, tutte le squadre rivali di Juve e Milan 
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I sorteggi di Europa League, tutte le squadre rivali di Juve e Milan

I bianconeri trovano gli spagnoli della Real Sociedad e gli olandesi dell'AZ Alkmaar. La squadra di Spalletti pesca il Benfica e due squadre inglesi. ll format e l'elenco completo delle sfide
I sorteggi di Europa League
Valery HACHE / AFP - I sorteggi di Europa League
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AGI - Al via la nuova stagione di Europa League. Real Sociedad, Az Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva avversarie della Juve.

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Le avversarie di Milan e Juve

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Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofia le squadre rivali del Milan. Questo l'esito del sorteggio dell'Europa League 2026-27.

Europa League, il format e il calendario

Il format prevede una fase campionato a 36 squadre con classifica unica: prima giornata il 16-17 settembre, seconda il 15 ottobre, terza il 22 ottobre, quarta il 5 novembre, quinta il 26 novembre, sesta il 10 dicembre, settima il 21 gennaio e l'ottava e ultima il 28 gennaio.

La finalissima il 26 maggio a Francoforte

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24esimo posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta (18 e 25 febbraio) - accoppiamenti determinati secondo la stessa classifica - e le vincitrici accedono agli ottavi di finale (11 e 18 marzo).

Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta. La finale si giocherà il 26 maggio a Francoforte.

Tutte le avversarie di Juve e Milan

Queste le rivali delle italiane (H in casa, A in trasferta) in attesa del calendario che sarà pubblicato nelle prossime ore:

JUVENTUS: Real Sociedad (H), Az Alkmaar (A), Rennes (H), Ferencvaros (A), Omonia (H), Celta Vigo (A), NEC Nijmegen (H), Hapoel Beer-Sheva (A).

MILAN: Benfica (H), Olympiacos (A), Ferencvaros (H), Salisburgo (A), Sunderland (H), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A).

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