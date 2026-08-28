Conference,si qualifica una squadra di Andorra ispirata all'Inter

AGI - Fu fondata nel 1991 da un gruppo di dipendenti di una società di costruzioni che si ispirarono all'Inter sia nel nome che nei colori, con la maglia a strisce verticali nerazzurre: ora l'Inter Club d'Escaldes ha realizzato un piccolo record qualificandosi alla Conference League, prima squadra di Andorra a superare la fase dei preliminari di una coppa europea. Dopo questa impresa, solo Montenegro (dall'indipendenza nel 2006) e San Marino non hanno mai avuto mai portato un loro club nelle coppe.
Vittoria ai rigori e storica qualificazione in Conference
Per l'Inter Club è stato decisivo il successo ai rigori per 4-2 sui kosovari del Drita, dopo il 2-2 dell'andata e lo
0-0 anche dopo i supplementari al ritorno.
La storia del club
L'Inter Club d'Escaldes, in cui gioca il figlio di Mauricio Pochettino, è di 1,2 milioni di euro, è stata per cinque volte la squadra campione di Andorra, il microstato incastonato sui Pirenei orientali tra Francia e Spagna. La cittadina di Escaldes-Engordany ha appena 17mila abitanti e gioca in uno stadio, il Comunal d'Aixovall, da 1800 posti. Il budget del club un decimo dell'FC Andorra, il più antico club del Principato ora di proprietà dell'ex Barcellona Gerard Piquè che milita nella serie B spagnola.