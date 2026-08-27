Yael Trepy lascia l'ospedale di Sassari

AGI - Yael Trepy è stato dimesso nel pomeriggio di giovedì 27 agosto dall'ospedale di Sassari.
Il giovane calciatore francese del Cagliari, classe 2006, ha lasciato la struttura in buone condizioni cliniche, dopo il ricovero in Terapia Intensiva - avvenuto domenica 16 agosto - per aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo.
Le dimissioni in buone condizioni cliniche
Dopo la fase più critica con il coma farmacologico e il progressivo miglioramento delle condizioni respiratorie, Trepy era stato trasferito dalla Terapia Intensiva alla Pneumologia clinica e interventistica delle Cliniche universitarie di viale San Pietro, dove ha proseguito le cure e il recupero sino alle dimissioni. "Il paziente viene dimesso in condizioni cliniche complessivamente buone, dopo un percorso clinico che ha evidenziato un progressivo e significativo recupero - ha dichiarato Pietro Pirina, direttore della Pneumologia clinica e interventistica dell'Aou di Sassari. Per poi aggiungere: "Gli accertamenti effettuati durante la degenza hanno mostrato un quadro in miglioramento e hanno consentito di programmare con serenità la dimissione".
Ponti: "Dietro questo risultato c'è un grande lavoro di squadra"
"La dimissione di Yael è una notizia che ci rende particolarmente felici - ha commentato il direttore generale dell'Aou di Sassari, Serafinangelo Ponti - e rappresenta il momento conclusivo di un percorso che ha visto lavorare insieme tanti professionisti. Dal soccorso sul territorio all'assistenza in Terapia Intensiva, fino alla Pneumologia e a tutti i servizi che hanno contribuito alla diagnosi, alle cure e al recupero del paziente: questa vicenda dimostra il valore di una rete sanitaria che ha saputo rispondere con competenza, tempestività e piena integrazione".
"Se nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di miracolo - prosegue Ponti - noi preferiamo parlare del lavoro di un sistema che ha funzionato. Dietro questo risultato ci sono persone, professionalità e un grande lavoro di squadra. È un'occasione per ribadire il valore del nostro servizio sanitario pubblico, che ogni giorno affronta situazioni complesse, spesso lontano dai riflettori. A Yael rivolgiamo il nostro augurio per un pieno ritorno alla sua quotidianità e, naturalmente, al suo percorso sportivo".
Il giocatore, accompagnato dalla madre, ha salutato sorridente il personale del reparto, il direttore generale e il direttore sanitario.