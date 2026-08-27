Calciatrice Gonzalez firma per club saudita, bufera in mondo gay
La calciatrice spagnola Gonzalez firma per un club saudita, bufera nel mondo gay   
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La calciatrice spagnola Gonzalez firma per un club saudita, bufera nel mondo gay

A suscitare scalpore è stata la scelta della 33enne, lesbica e attivista dei diritti Lgbt, di trasferirsi in un Paese in cui i rapporti omosessuali sono vietati
Davide Sarsini
Esther Gonzalez durante la partita di andata della finale di UEFA Women's Nations League tra Germania e Spagna a Kaiserslautern, nella Germania occidentale, il 28 novembre 2025
THOMAS KIENZLE / AFP - Esther Gonzalez durante la partita di andata della finale di UEFA Women's Nations League tra Germania e Spagna a Kaiserslautern, nella Germania occidentale, il 28 novembre 2025
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AGI - Bufera nel mondo gay sull'attaccante della Spagna Esther Gonzalez che, dopo aver rescisso con la squadra newyorchese del Gotham City, ha firmato per il club saudita Al Qadsiah. A suscitare scalpore è stata la scelta della calciatrice 33enne, attaccante della nazionale spagnola, lesbica e attivista dei diritti Lgbt, di trasferirsi in un Paese in cui i rapporti omosessuali sono vietati.

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La calciatrice, infatti, ha subito rimosso dal profilo Instagram le fotografie con la moglie Estefania Cruz e con la figlia, nata lo scorso gennaio. A protestare sono stati i tifosi del Gotham City, che si sono sentiti traditi e si sono interrogati sui rischi che correrà in Arabia Saudita, ma soprattutto gli attivisti arcobaleno che accusano la spagnola di aver accettato di mettere in secondo piano la propria vita privata pur di strappare un lauto ingaggio in un Paese che nega i diritti civili.

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Dopo essersi presa un periodo di pausa per "motivi personali" a luglio, la calciatrice campionessa del mondo nel 2023 con le Furie Rosse ha annunciato la rescissione con il club Usa a cui era legata fino al 2027 e la firma per le Al Qadsiah Ladies. In passato già la centrocampista inglese Jordan Henderson era stata attaccata per il trasferimento nella Saudi Pro League, all'Al-Ettifaq, nel 2023.

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