L'Italia della boxe vince solo gli ori,ben 3 in una sola giornata
L'Italia della boxe sa vincere solo gli ori, ben tre in una sola giornata
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L'Italia della boxe sa vincere solo gli ori, ben tre in una sola giornata

Impresa di Irma Testa, Melissa Gemini e di Gabriele Guidi Rontani grazie al quale la spedizione azzurra ha raccolto la 100esima medaglia complessiva
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AGI - La boxe continua a regalare soddisfazioni all'Italia ai Giochi del Mediterraneo. Gabriele Guidi Rontani ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 70 kg, superando in finale lo spagnolo Frank Martinez Bernad. L'azzurro ha ottenuto la vittoria ai punti grazie a un'ottima terza e ultima ripresa.

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Il successo di Guidi Rontani rappresenta il terzo oro italiano nelle tre finali disputate finora nella giornata conclusiva della boxe, in attesa dell'ultimo match con Sirine Charaabi nella categoria femminile dei 54 kg. Si tratta inoltre del 35esimo oro azzurro nella manifestazione e della 100esima medaglia complessiva.

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In precedenza era arrivato anche il trionfo di Melissa Gemini nei 75 kg. L'azzurra ha sconfitto l'egiziana Nabila Alaaeldin Hassan Mahmoud Abo al termine di un incontro in rimonta: dopo aver ceduto la prima ripresa per 3-2, Gemini si è imposta sia nella seconda sia nella terza con il punteggio di 4-1.

Ad aprire questa straordinaria giornata della boxe azzurra era stata Irma Testa, vincitrice dell'oro nella categoria 57 kg. Nella finale disputata al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico contro la francese Amina Zidani, la campionessa italiana, già bronzo olimpico a Tokyo 2020 e oro mondiale a Nuova Delhi 2023, si è imposta vincendo due riprese su tre.

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