Ginnastica, incidente in autostrada per Sofia Raffaeli sull'A14

AGI - Un grosso spavento nel mondo della ginnastica ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Sofia Raffaeli, la fuoriclasse azzurra di ginnastica ritmica, è rimasta ferita in maniera lieve a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14 nei giorni scorsi, mentre tornava dalla trasferta di Francoforte, dove ha preso parte ai campionati mondiali (12-16 agosto) vincendo un bronzo all around e un argento al cerchio.
La stella della ginnastica ritmica ricoverata in ospedale e poi dimessa
Raffaeli è stata ricoverata per accertamenti subito dopo l'incidente ed è stata seguita dal professore Andrea Ferretti che presiede la commissione medica federale.
Il referto medico parla di "policontusione da trauma della strada: ferite all'arto superiore e alla fronte". Niente di grave: entro sabato Sofia toglierà i punti.
Il ritorno a casa e in palestra
L'azzurra è già tornata a casa a Chiaravalle per godersi qualche giorno di riposo in famiglia ed è anche passata in palestra per festeggiare la medaglia insieme alle sue compagne della Ginnastica Fabriano.
La carriera da record della Formica Atomica
La campionessa azzurra 22enne, alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha conquistato la medaglia di bronzo, la prima dell'Italia nella ginnastica ritmica a livello individuale. Si è guadagnata sulla pedana il soprannome “Formica Atomica” per la combinazione vincente tra energia esplosiva e statura minuta.
Il suo nome è già scritto nella storia della ginnastica ritmica italiana: è stata la prima atleta azzurra infatti a vincere un oro individuale nell'all-around ai Campionati Mondiali di Sofia il 17 settembre 2022,