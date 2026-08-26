Europei di pallavolo: l'Italia batte la Francia

AGI - Cinque partite, cinque vittorie e primo posto del girone. L'Italvolley femminile chiude la pool D battendo la Francia per 3 a 1 nella partita disputata allo 'Scandinavium' di Goeteborg in Svezia.
L'Italia è prima del girone
Le azzurre del commissario tecnico Julio Velasco dopo aver sconfitto per 3 a 0, Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, oggi hanno avuto la meglio delle francesi. Il cammino della Nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B.
La prossima avversaria sarà la quarta della pool B che si concluderà domani sera, il 27 agosto, che potrebbe essere Ucraina o Bulgaria.
Una vittoria differente
Quella ottenuta contro la Francia è stata una vittoria diversa rispetto alle quattro precedenti, perché le avversarie erano riuscita a pareggiare il parziale nel corso del secondo set.
Le azzurre di mister Velasco hanno risposto alla tenacia delle francesi e hanno trovato nuove soluzioni mettendo in campo sia le capacità individuali che il carattere del gruppo. Straordinaria la prestazione di Paola Egonu, capace di mettere a segno 22 punti. Partita di alto livello anche per Ekaterina Antropova, che ha messo a referto 12 punti, seguita da Sarah Luisa Fahr con 10, quindi Myriam Sylla con 9 e Anna Danesi con 7. Miglior realizzatrice francese Cyrielle Depie con 18 punti.
Un sogno sempre più concreto
L'Italia della pallavolo femminile agli Europei ha vinto tre ori, nel 2007, nel 2009 e nel 2021, ma nel 2023 ha concluso al quarto posto.
Le azzurre puntano a eguagliare un record storico, quello dell'Unione Sovietica che contemporaneamente, tra la fine degli anni '60 e i primi anni '90, è stata campione olimpica, campione del mondo e campione d'Europa. Nel maggio scorso, nell'ultima partita della prima week della Volleyball Nations League contro il Brasile, le azzurre di Velasco hanno perso l'imbattibilità che durava da 735 giorni, con 39 vittorie consecutive.