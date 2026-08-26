Brignone: 'Il Ginocchio sta bene, ora stampelle e fisioterapia'

AGI - Un intervento andato nel migliori dei modi, senza complicazioni né stress. Appare serena Federica Brignone nel video pubblicato dopo essere stata dimessa dalla casa di cura "La Madonnina" di Milano.
L'operazione e il video sui social di Federica Brignone
"Mi sono operata ieri, è andato tutto bene, porto placca e viti come ha già comunicato il dottor Panzeri. Sto bene, avrò qualche giorno in stampelle, per poi iniziare la fisioterapia e tornare a fare la preparazione atletica. Sono molto contenta. Il ginocchio sta bene e anche io sto bene".
Post di Brignone su Instagram
L'infortunio in Val di Fassa
L'atleta ieri pomeriggio era stata operata nella casa di cura 'La Madonnina' di Milano per la rimozione di viti e placca che erano state inserite il 3 aprile 2025 per ridurre la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone procuratasi nel grave incidente nel corso della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani in Val di Fassa.
L'annuncio social
La campionessa aveva affidato ai social il compito di comunicare ai suoi fan la notizia del nuovo intervento.
"La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente - aveva scritto in un post su Instagram- L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio - aveva scritto la due volte campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 - per ora è tutto... Vi terrò aggiornati".