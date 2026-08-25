Brignone di nuovo sotto i ferri: 'Sento dolore quando scio'

AGI - Federica Brignone di nuovo sotto i ferri. Lo ha annunciato la sciatrice azzurra attraverso un post su Instagram. "La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente".
"L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio - ha scritto la due volte campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 - per ora è tutto... Vi terrò aggiornati".