Il caldo rovina il prato, il Paris St-Germain gioca in trasferta
Il prato del Parco dei Principi danneggiato dall'estate rovente, il Psg gioca in trasferta
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Il prato del Parco dei Principi danneggiato dall'estate rovente, il Psg gioca in trasferta

Per i detentori del titolo la prima partita della Ligue 1 si disputerà a Rennes
Davide Sarsini
Il caldo rovina il prato del Parco dei Principi, il Psg costretto a giocare in trasferta
FRANCK FIFE / AFP - I giocatori del PSG in festa dopo aver vinto la partita di calcio della Supercoppa UEFA
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AGI - Il Paris St-Germain dovrà giocare la prima partita di campionato contro il Rennes in trasferta anziché in casa, perché il prato del Parco dei Principi è stato danneggiato dal caldo straordinario degli ultimi mesi. Lo ha reso noto la Ligue 1, spiegando che l'inversione di campo si è resa necessaria perché il terreno dell'impianto parigino "non offre condizioni soddisfacenti, in particolare riguardo la tutela della sicurezza e dell'integrità dei calciatori".

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Il Psg ha fatto sapere che provvederà alla rizollatura del campo in tempo per la successiva partita interna, in programma il 4 settembre contro il Monaco. Il club in una nota ha spiegato di essere consapevole dei "disagi" ma ha sottolineato che si tratta di una "situazione straordinaria".

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Il caldo danneggia il campo

La Francia ha vissuto un'estate rovente con le temperature che a fine giugno a Parigi hanno toccato i 41 gradi. In Spagna il Celta Vigo è stato costretto a rinviare la prima partita della Liga contro l'Osasuna a causa di un fungo che ha danneggiato il manto erboso del suo campo dopo che per più di tre settimane le temperature non sono mai scese sotto i 25 gradi.

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