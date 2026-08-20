I 25 atleti pugliesi in gara. Occhi puntati su Benedetta Pilato

AGI - C’è il giovane portiere che ha contribuito alla vittoria della Nazionale Under 17 di calcio agli ultimi europei, la primatista italiana nei 50 e nei 100 metri rana reduce da tre medaglie agli europei di nuoto, un bronzo olimpico nel tiro a segno con la pistola a Parigi 2024. Christian Lupo, Benedetta Pilato e Paolo Monna sono soltanto tre degli atleti pugliesi che, a partire dal 21 luglio, si ritroveranno a gareggiare “in casa” per i Giochi del Mediterraneo di Taranto. La delegazione italiana è la più numerosa di questa edizione con 498 atleti, 25 dei quali provenienti proprio dalla Puglia. La regione ospita i Giochi per la seconda volta nella sua storia dopo l’edizione di Bari del 1997.
Tutti i fari sono puntati sull’atleta che più di tutte, negli ultimi anni, ha portato in alto il nome di Taranto, la nuotatrice Benedetta Pilato. La 21enne torna nella sua città, dalla quale è andata via due anni fa per trasferirsi a Torino, dopo aver vinto tre medaglie agli Europei di Parigi, due argenti (nei 50m rana per solo un centesimo e nella 4x100 misti) e un bronzo (nei 100m rana). Nel nuoto, però, non sarà la sola pugliese: in vasca scenderanno anche i fratelli baresi Marco De Tullio e Luca De Tullio, Chiara Tarantino (di Corato, sempre in provincia di Bari), Emanuele Potenza e Federica Toma, di Lecce. In acqua, ma non in piscina, gareggeranno la barese Giorgia Lacalamita nella canoa, argento a Szeged nei recenti europei Under 23, e il leccese Antonio Pascali, campione del mondo under 21 di vela. La prima sarà impegnata nel K1 500m e K2 500m, il secondo veleggerà a bordo della Ilca7.
Gli atleti degli sport da combattimento
Pugliesi anche la karateka Silvia Semeraro, campionessa europea a Minsk nel 2019 e oro ai Giochi del Mediterraneo di Terragona 2018, e Anna Frassica, 18enne atleta di taekwondo proveniente dalla storica scuola di Mesagne, in provincia di Brindisi. Lì, infatti, sono cresciuti i campioni olimpici Carlo Molfetta (oro a Londra 2012 nella categoria +80kg), oggi direttore generale dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, e Vito Dell’Aquila, iridato a Tokyo 2020 (ad appena 20 anni) nella categoria -58kg. Tra i pugliesi impegnati negli sport da combattimento c’è anche il tarantino Davide Fiore (categoria 65 chili), mentre nella scherma toccherà al foggiano Marco Mastrullo, nella sciabola individuale.
Tiro a segno e tiro a volo
Nel tiro a segno, invece, la Puglia sarà rappresentata da Paolo Monna (di Carovigno, in provincia di Brindisi) e da Margherita Brigida Veccaro di Monopoli (Bari), impegnati nel tiro a segno con pistola ad aria compressa sui 10 metri. Il tarantino Mauro De Filippis e il brindisino Emanuele Buccolieri, invece, saranno impegnati nel tiro a volo, specialità Trap.
Le altre discipline individuali
Vittoria Paganetti, di Bari, rappresenterà la Puglia nel tennis, mentre Fabio Caponio di Santeramo in Colle (sempre Bari) disputerà il torneo di badminton nel singolo e nel doppio. Caponio è reduce dal bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Orano (Tunisia) del 2022. L’oro europeo Pasquale Servarolo, di Andria, gareggerà invece nella mezza maratona del 3 settembre, giornata conclusiva dei Giochi. Tra gli atleti individuali c’è anche Giulia Imperio di Grottaglie (Taranto), sollevatrice di pesi nella categoria 53kg e già plurimedagliata: per lei due ori agli europei (nel 2022 nella categoria 49kg e nel 2026 nella 48kg) e altrettanti a Orano 2022 nello strappo e nello slancio.
I protagonisti degli sport di squadra
Infine, negli sport di squadra, Giada Babbo di Conversano è stata convocata nella nazionale femminile di pallamano (esordio sabato 22 proprio al Pala San Giacomo di Conversano), mentre il fasanese Davide Pugliese farà parte di quella maschile. Per entrambi si tratta di un ritorno a casa, visto che anche Fasano ospiterà le gare di handball. Le squadre delle due città sono le più titolate in Puglia e tra le più titolate in Italia. Nella pallavolo ci saranno Francesco D’Amico e Alessandro Fanizza, entrambi di Ostuni (Brindisi), mentre nel basket 3x3 ci sarà la brindisina Giorgia Amatori. Nel calcio fari puntati su Christian Lupo, portiere delle giovanili del Lecce (ma originario di Valenzano, in provincia di Bari), protagonista assoluto della vittoria dell’Italia agli ultimi Europei Under 17 con tre rigori parati nella semifinale contro la Spagna e uno nella finalissima contro il Belgio. Lupo esordirà proprio a Lecce, allo stadio Via Del Mare, sabato 22.