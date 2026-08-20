Giochi Med.: una nave da 19 piani è il villaggio degli atleti

AGI - L'Aroya e la Romantika sono le due navi ormeggiate all'interno della base navale della Marina Militare che costituiscono il Villaggio Mediterraneo che ospita gli atleti partecipanti ai Giochi del Mediterraneo. L'Aroya è una nave da crociera che batte bandiera di Malta e appartiene agli arabi, mentre la Romantika è un traghetto dell'Estonia di standard superiore. Oggi media tour a bordo dell'Aroya, che è l'unità di riferimento del Villaggio.
La nave si sviluppa su 19 piani, l'ultimo sono le terrazze, mentre le cabine sono dal nono al tredicesimo piano. Gli italiani sono all'undicesimo e il picco, tra entrate e uscite, sarà il 30 agosto quando ci saranno contemporaneamente 359 atleti. I posti letto assegnati all'Italia sono 488 tra doppie e alcune triple.
Sull'Aroya ci sono quasi tutti tranne la pallavolo femminile e maschile, che sono all'hotel Salina, e il calcio femminile e il badminton che sono invece sulla Romantika. La delegazione italiana è assistita anche da uno staff medico e fisioterapico. E a bordo c'è anche un centro medico multidisciplinare del gruppo GWM Care & Research con 90 tra medici e infermieri.
Giochi, la capienza della nave Aroya
La nave Aroya, spiega la compagnia, dispone di 1.678 cabine e può ospitare 3.362 passeggeri. Le cabine sono così distribuite: 402 interne, 82 vista mare, 1.040 con balcone e 32 rivolte a passeggeri con particolari necessita' di mobilità. C'è poi un'area chiamata "Khuzama" con 131 suite che vanno da 25 ai 39 metri quadri, 14 suite premium da 38 a 58 metri quadri e 9 ville che vanno da 96 a 395 metri quadri. "Per noi atleti è molto bello stare in un luogo come questo - dice Alessia Maurelli, ginnasta italiana, vincitrice di medaglie a tre Olimpiadi -. Con questo caldo, le piscine a bordo consentono di rilassarsi e rinfrescarsi dopo gli allenamenti. Stavolta vivo quest'esperienza non da atleta ma da sindaca del Villaggio Mediterraneo. Sono giorni molto intensi e c'è lavoro da fare per l'accoglienza perché stanno arrivando gli atleti e tutte le delegazioni. Sono emozionata. Il Villaggio prende vita, mentre il primo giorno che sono arrivata, la nave era vuota".
È Marco De Oliveira, hotel director, un portoghese che lavora da un anno e mezzo per Aroya, a guidare i giornalisti nella visita. "Attendiamo tutti entro domani", dice De Oliveira, per il quale "ci sono delle differenze" tra i corceristi classici e gli atleti: "Gli atleti sono concentrati sulle gare e sugli allenamenti e sono sulla nave per godere di un po' di relax e di riposo. Taranto è un'avventura nuova per noi, ma mi piace molto per tutti gli atleti, i giocatori e il bel clima che c'è". Una volta salpata da Taranto alla fine dei Giochi (3 settembre), l'Aroya effettuerà due crociere per tornare poi al porto base.