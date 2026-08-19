Trepy è migliorato: 'Respira bene, tempi degenza non lunghi'

AGI - Novità su Yael Trepy, attaccante classe 2006 del Cagliari, ricoverato d'urgenza domenica pomeriggio a causa di un rischio di annegamento. Nel corso di una conferenza stampa, Stefania Milia, direttrice della Terapia intensiva emergenza urgenza dell'ospedale "Santissima Annunziata" dell'Aou di Sassari, ha riferito che le condizioni del ragazzo, nel corso di queste 36 ore, sono progressivamente migliorate.
"Abbiamo potuto svegliarlo e rilevare assenza di criticità neurologiche, Yael Trepy respira bene, per ora va monitorato e progressivamente potremo costruire un percorso che gradualmente lo porterà fuori dalla terapia intensiva. Vedremo domattina quelle che saranno le sue evoluzioni, se tutto va bene non penso a una degenza troppo lunga. Quello che poi decideranno medici sportivi e altri non compete ovviamente a noi ma ci sarà tempo".
Milia ha anche aggiunto che, oltre alle ingenti quantità di acqua all'interno dei polmoni, nel corpo del francese non è stata rilevata alcuna presenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. A ringraziare immensamente per le cure e la premura dimostrata è stato il patron Giulini, che ha augurato un pronto recupero al ragazzo.