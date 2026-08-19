Harry Kane è stato premiato con la 'Scarpa d'oro'

AGI - Harry Kane, il centravanti inglese del Bayern Monaco, è stato premiato con la 'Scarpa d'Oro' per aver segnato 73 gol in 65 partite ufficiali disputate tra nazionale e club.
Il miglior bomber d'Europa ha superato anche i super rivali Erling Haaland e Kylian Mbappé, rispettivamente con ben 9 e 11 match.
Kane: "È stata la stagione migliore della mia carriera"
"Voglio ringraziare il Bayern, lo staff, gli allenatori e i miei compagni di squadra: senza di loro non sarei qui - ha riconosciuto Kane - Per un premio come questo c'è tanto lavoro dietro. Cerco di aiutare la squadra nel miglior modo possibile. La scorsa stagione è stata eccezionale e ne sono molto orgoglioso. È stata la migliore della mia carriera finora. Mi sento molto a mio agio al Bayern e con questa squadra. Puntiamo sempre a grandi obiettivi".
Kane ha poi parlato della Bundesliga e delle caratteristiche del calcio tedesco: "Il campionato è molto offensivo; anche quando sei avanti 2-0 o 3-0, la partita può ancora cambiare. È un campionato di attaccanti. Molte squadre vogliono cercare la vittoria, segnare gol, e questo si adatta molto bene a noi: anche noi vogliamo farlo e vincere. Mi sento molto a mio agio in tutte le posizioni - ha proseguito l'attaccante - più si va avanti con l'età, più si impara a conoscere le diverse zone del campo. L'anno scorso questa comprensione è migliorata ulteriormente. L'allenatore mi permette di arretrare per contribuire alla costruzione del gioco, per poi tornare a spingermi in avanti".
Nonostante l'annata da record, Kane non sembra intenzionato ad accontentarsi: "Il mio obiettivo è sempre migliorare. Ovviamente l'anno scorso è stato fantastico, ma so che ci sono ancora alcuni aspetti del mio gioco che posso migliorare. Sono grato di ricevere questo premio, ma la mia testa è già a sabato e alla Supercoppa" di Germania.