Calcio Cagliari: Yael Trepy ha rischiato di annegare in piscina

AGI - Il calciatore del Cagliari Yael Trepy, 20 anni, è ricoverato presso l'Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. A darne notizia, una nota del Cagliari Calcio, che sottolinea come il club sia "in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore" e segua "con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni".
Yael Trepy ha rischiato di annegare in piscina
"In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili", recita ancora la nota. L'attaccante domenica, nel weekend libero dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Arezzo, era in una villa a Porto Cervo e ha rischiato di annegare in piscina. Secondo quanto riferito da Repubblica il calciatore - "che non saprebbe nuotare - sarebbe finito nella parte della vasca dove l'acqua è più alta.
Classe 2006, prelevato nel 2023 dal Creteil, Trepy ha giocato da titolare la partita contro l'Arezzo di due giorni fa, vinta dai sardi per 1-0.