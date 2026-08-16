Ronaldo e l'addio al calcio: 'Probabilmente è l'ultimo anno '

AGI - Cristiano Ronaldo ritiene che quello in corso sarà "probabilmente" il suo ultimo anno da calciatore professionista. Lo ha dichiarato il fuoriclasse portoghese, 41 anni, in un'intervista a Vogue pubblicata oggi.
"Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare", ha affermato Ronaldo, che in precedenza aveva già parlato di un possibile ritiro "presto" o entro "uno o due anni". Il portoghese, autore in carriera di oltre 950 gol tra club e nazionale, ha aggiunto di avere già "tutto pianificato" per la vita dopo il calcio.
Cosa farà
"Ho così tante cose con cui tenermi occupato che è difficile indicarne soltanto una", ha spiegato, citando tra le sue passioni i viaggi e il padel. "Poichè il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il proprio tempo in diversi modi, non soltanto con una cosa".
L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha sposato martedì, con una cerimonia intima nella località portoghese di Cascais, la compagna di lunga data Georgina Rodriguez. Ronaldo ha spiegato di voler "continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato. Perchè, dopotutto, sono stati 25 anni con molti sacrifici". Dopo aver guidato il Portogallo fino agli ottavi di finale del suo ultimo Mondiale, disputato questa estate, Ronaldo è ora atteso dall'Al Nassr per l'inizio della nuova stagione del Campionato saudita.