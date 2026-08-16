Europei Birmingham, Pietro Riva d'argento nella maratona

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AGI - Pietro Riva regala un'altra grande gioia all'Italia dell'atletica. L'azzurro ha conquistato una splendida medaglia d'argento nella maratona ai Campionati europei di Birmingham, giunti oggi alla loro giornata conclusiva.
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L'atleta piemontese ha tagliato il traguardo con il tempo di 2 ore 09'18", arrendendosi per soli sette secondi al tedesco Amanal Petros, che ha conquistato l'oro in 2h09'11" firmando il nuovo record dei Campionati. A completare il podio l'israeliano Gashau Ayale, medaglia di bronzo in 2h09'21".
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