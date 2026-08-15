Roger Federer a Positano: la partita da sogno a picco sul mare

AGI - Dopo le tappe al Circeo e a Taormina, il tour italiano di Roger Federer prosegue lungo alcune delle coste più suggestive del Paese. Per la sua nuova tappa, la leggenda del tennis svizzero ha scelto la Costiera Amalfitana, regalando un momento indimenticabile a Positano.
Federer è sceso in campo sul celebre sintetico dell'Hotel San Pietro, uno dei luoghi più iconici dell'ospitalità di lusso italiana: un rettangolo di gioco incastonato nella roccia, sospeso sul mare e affacciato sul panorama mozzafiato della costa.
Lo palleggio con l'maestro locale sul campo VIP
Se a Taormina l'ex numero uno al mondo aveva palleggiato con Bernard Arnault (patron del colosso del lusso LVMH) e i suoi figli, a Positano lo sparring partner d'eccezione è stato l'istruttore di tennis locale Giuseppe Ercolano, che ha coronato il sogno di confrontarsi con una vera e propria leggenda vivente.
I video e le immagini della giornata, rilanciati sui canali social ufficiali dell'albergo, sono diventati immediatamente virali, mostrando la spettacolare combinazione tra il talento immortale del campione e uno dei paesaggi più affascinanti e riconosciuti al mondo.