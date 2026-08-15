Flag football, Italia stacca un pass per le olimpiadi 2028

AGI - Ferragosto 2026 per il flag football azzurro resterà un giorno storico perché, qualificandosi per la finale (prima di sempre) dei Campionati mondiali di Düsseldorf, ha staccato il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 dove questo sport farà il proprio debutto olimpico. Il flag football è simile al football americano ma non esiste il contatto fisico. L'avversario viene fermato prendendo la bandierina (flag) che è attaccata alla cintura.
L'Italia maschile dell'head coach Massimiliano Bonomo domenica in finale affronterà gli Stati Uniti, vincitori degli ultimi cinque titoli consecutivi e che nell'altra semifinale hanno piegato in extremis (42-40) il Messico. La squadra italiana vanta due bronzi iridati, nel 2010 e nel 2014.
Pass per Los Angeles 2028
L'evento iridato in Germania garantisce alle due squadre meglio piazzate la qualificazione diretta per il torneo a cinque cerchi in California, al quale saranno ammesse in totale sei formazioni (gli Stati Uniti sono ammessi di diritto in qualità di Paese ospitante). L'Italia del flag football ha sconfitto in successione la Gran Bretagna (22-12), Panama (45-36) e la Francia (34-31), aggiudicandosi il girone D con tre vittorie in altrettante partite ed ottenendo così l'accesso alla griglia play-off.
Successi nei play-off
Gli azzurri nei quarti di finale hanno liquidato con un netto 38-22 i padroni di casa della Germania. Il capolavoro l'Italia, unica squadra del Vecchio Continente approdata tra le migliori quattro, lo ha messo a segno in semifinale in cui ha avuto la meglio del Canada per 41-36.