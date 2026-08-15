Ginnastica artistica, Manila Esposito oro al corpo libero

AGI - Manila Esposito oro al corpo libero e argento alla trave, e alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio e bronzo per Giulia Perotti. Poker di medagliere per l'Italia alle finali di specialità della 36esima edizione dei Campionati europei di ginnastica artistica che si sta svolgendo a Zagabria in Croazia.
Capolavoro per Esposito che, dopo il terzo posto nelle qualifiche, ha centrato la vittoria con 13.700 punti.
Terzo podio di specialità
Per la 19enne di Boscotrecase è il terzo podio di specialità in carriera dopo l'oro di Rimini 2024 e l'argento di Lipsia 2025. Seconda la francese Elena Colas (13.633), terza la russa Angelina Melnikova (13.566), già campionessa a questi Europei sia nel concorso generale individuale sia al volteggio.
Medaglia alla trave
Per Esposito medaglia anche sui 10 centimetri della trave, bronzo, dopo l'argento di Antalya 2023 e l'oro di Rimini 2024. Oro alla Colas, bronzo alla Melnikova.
Argento alle parallele asimmetriche
Iorio, già vice-campionessa sugli staggi in occasione dell'edizione casalinga di Rimini 2024, ha pagato delle imperfezioni sull'uscita e nei collegamenti ma ha comunque conquistato un ottimo argento. Oro alla tedesca Helen Kevric.
Bronzo per Perotti
Bronzo alla sedicenne Giulia Perotti, primo grande risultato a livello senior in ambito individuale dopo aver contribuito al successo della squadra nell'ultima rassegna continentale di Lipsia.