Florent Manadou si ritira a 35 anni dopo 6 medaglie olimpiche

AGI - Stella del nuoto francese come la sorella maggiore Laure, Florent Manaudou ha annunciato, a 35 anni, di mettere fine definitivamente a una carriera coronata da sei medaglie olimpiche e quattro titoli mondiali. Il fratello minore di Laure, prima nuotatrice francese campionessa olimpica nel 2004, era arrivato con prepotenza nel 2012 imponendosi nei 50 stile libero alle Olimpiadi di Londra. Piazzato nella corsia numero 7, lo sprinter allora ventunenne aveva realizzato una scivolata subacquea straordinaria e si era imposto con sorpresa generale, abbracciando pochi secondi dopo, a bordo vasca, la sorella in lacrime.
Da allora si è fatto ampiamente un nome, e chiude la carriera con 36 medaglie, di cui sei ai Giochi Olimpici, le ultime due di bronzo alle Olimpiadi 2024, nei 50 stile libero e nella 4x100 misti. "Due anni dopo (le Olimpiadi di Parigi, ndr), ci siamo, annuncio la fine, sarà sabato alle 18" in occasione di una cerimonia ai Campionati Europei di nuoto di Parigi, ha dichiarato al microfono di France Télévisions, al fianco del giornalista Alexandre Boyon, con cui aveva commentato alcune gare durante il suo primo ritiro da nuotatore.
Pallamanista e ballerino
Tra il 2016 e il 2019, Florent Manaudou, logorato dalla routine quotidiana da nuotatore d'élite, aveva messo tra parentesi la carriera in vasca per provare la pallamano nel club di Aix-en-Provence. È inoltre conosciuto dai francesi per aver partecipato al programma Ballando con le stelle su TF1 nel 2025, imitato l'anno successivo dalla sorella.
Ma è nell'acqua clorata che questo gigante di 1m99 per 100 kg ha costruito la sua leggenda, in particolare nel "biglietto di sola andata" - come viene soprannominato il 50 stile libero - dove ha conquistato quattro medaglie alle Olimpiadi di Londra 2012 (oro), Rio 2016 (argento), Tokyo 2021 (argento) e Parigi 2024 (bronzo). In Brasile e in Giappone si è persino trasformato nel salvatore del nuoto francese, riportando a casa l'unica medaglia individuale dei Blues.
I duelli con Grousset
"Adoravo i duelli con lui, e penso davvero che mi abbia spinto e permesso di avere molta fiducia", ha sottolineato Maxime Grousset, che ha raccolto il testimone di Florent Manaudou come punta di diamante dello sprint francese, pochi minuti dopo aver conquistato la medaglia d'argento nei 100 farfalla dei Campionati Europei. I due, insieme a Léon Marchand e Yohann Ndoye-Brouard, avevano conquistato la medaglia di bronzo a Parigi 2024 nella 4x100 misti. "È stato fantastico. Ci ha fatto l'onore di chiudere su quel 100 stile libero. È stato memorabile, c'era un'atmosfera enorme", ricorda Grousset.
Portabandiera alle Olimpiadi in casa
In occasione di quelle Olimpiadi in casa, Florent Manaudou era stato anche designato portabandiera, in coppia con la discobola Mélina Robert-Michon. Un modo per lo sprinter di perfezionare una carriera piena di titoli, con in particolare quattro vittorie europee nel 2014 (50 m, 100 m, 50 farfalla e 4x100) e tre corone mondiali nel 2015 (50 m, 50 farfalla e 4x100).
Gli ultimi anni e il ritiro
Dopo il suo ritorno vincente alle Olimpiadi di Tokyo, si era trasferito ad Antibes con un nuovo duo di allenatori, Quentin Coton e Yoris Grandjean, che sono anche amici stretti. Lì aveva ritrovato il piacere di nuotare, in uno sport che ammette lui stesso non essere "divertente". Ma dai Giochi di Parigi, Florent Manaudou lasciava aleggiare il dubbio sul proseguimento della sua carriera, e non nuotava più in gara dal 2024, da una prova a Saint-Dizier di ottobre.
A gennaio aveva annunciato che non sarebbe stato presente ai Campionati Europei di Parigi in agosto, ed era stato designato "padrino" della competizione, al fianco di Charlotte Bonnet. Sabato alle 18, in ogni caso, sarà vicino alla vasca e celebrato per l'insieme della sua carriera, subito prima della sessione serale dei Campionati Europei.