Quadarella show agli Europei, oro anche nei 1500 stile libero

AGI - Simona Quadarella è 'regina d'Europa' anche dei 1500 stile libero. Dopo il trionfo negli 800 sl, l'azzurra a Parigi ha concesso il bis sulla distanza più lunga del nuoto in piscina. La fuoriclasse di Roma, al decimo oro continentale, ha vinto con il nuovo record dei Campionati, 15'46"22.
Simona, soprannominata 'Veleno' per la sua grinta e dedizione, è sempre più nella storia del nuoto internazionale. Con una navigazione tranquilla, sempre al comando in tutte le trentadue vasche con una regolarità incredibile, la 27enne portacolori del Circolo Canottieri Aniene ha tenuto a bada l'avversaria degli ultimi anni, la tedesca Isabel Gose che ha concluso in 15'49"31. Terza un'altra teutonica, Maya Werner (15'52"50).
La doppietta europea di Quadarella
Per Quadarella, allenata da Gianluca Belfiore, quella di Parigi 2026 è la quarta doppietta europea 800-1500 stile libero dopo Glasgow 2018 (oro anche nei 400 sl), Budapest 2021 (oro anche nei 400 sl) e Roma 2022 (argento nei 400 sl).
Simona, "oggi è stata davvero dura"
"Oggi è stata veramente dura perchè ho provato a partire più forte ma non è stata una buona idea - ha affermato Simona dopo l'ennesimo trionfo -. Sono felicissima perchè è arrivato un altro oro europeo ma speravo di nuotare un tempo migliore. Devo dire, però, che agli Europei non ero mai riuscita ad andare sotto i 15'50 quindi è comunque uno step in più. Un titolo molto gratificante e che certifica la bontà del lavoro che sto svolgendo". L'azzurra ha vinto in 15'46"22. In otto anni, quattro edizioni della kermesse continentale, Quadarella ha centrato due triplette, 400-800-1500 sl, a Glasgow 2018 e Budapest 2021, e due doppiette 800-1500, a Roma 2022 e adesso a Parigi. La nuotatrice del Circolo Canottieri Aniene si conferma la 'regina del mezzofondo'. Infatti, nella storia italiana nessuna atleta era riuscita a conquistare così tanti titoli continentali come la 27enne romana. Nela graduatoria europea, Quadarella sale al quarto posto nella graduatoria all-time alla pari dell'ucraina Yana Klochkova. Meglio dell'azzurra hanno fatto solamente la svedese Sarah Sjostrom con quindici ori, e gli ungheresi Laszlo Cseh e Katinka Hosszu rispettivamente con quattordici e tredici.
Ceccon fuori dal podio
Niente medaglia per Thomas Ceccon nei 50 dorso dei Campionati europei di nuoto a Parigi. L'azzurro, argento a Roma 2022, ha concluso al settimo posto dopo aver toccato in 24"54. All'Olympic Aquatic Centre della capitale francese, vittoria a sorpresa del 21enne ceco Miroslav Knedla in 24"11 davanti ai russi neutrali Kliment Kolesnikov (24"12) e Pavel Samusenko (24"14). Significativo l'abbraccio in acqua tra i nuotatori russi e il vincitore.
Razzetti e Gastaldi in finale
Nei 200 farfalla Alberto Razzetti, argento nei 400 misti, si è qualificato per la finale con il terzo crono, 1'54"67. Meglio dell'azzurro l'ungherese Richard Marton (1'54"47) e il beniamino di casa e campione olimpico Leon Marchand (1'53"95). Finale dei 200 misti per Anita Gastaldi che con il sesto crono della semifinale, 2'11"21. Davanti a tutte la britannica Abbie Wood (2'09"99).
Curtis vola nei 50 stile libero
Sara Curtis si è qualificata per la finale dei 50 stile libero dei Campionati europei di Parigi. La 19enne campionessa azzurra, ventiquattr'ore dopo la medaglia d'oro con record mondiale di 26"56 nei 50 dorso, ha disputato la semifinale sulla mezza distanza chiusa con il quarto tempo del turno, 24"13 a soli quattro centesimi dal suo primato italiano di 24"09 registrato in occasione del Settecolli nel giugno scorso. Miglior crono delle semifinali la fuoriclasse svedese Sarah Sjostrom in 23"83 ed unica a restare sotto il muro dei 24 secondi. La finale è in programma domenica alle 18.37.