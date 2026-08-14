Europei, bronzo dell'Italia nella 4x100 stile libero mista

AGI - E' medaglia di bronzo l'Italia nella 4x100 stile libero mista ai Campionati europei di nuoto di Parigi. Gli azzurri Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis e Emma Virginia Menicucci, sono stati in lotta anche per la medaglia d'oro fino ai metri conclusivi.
Il quartetto azzurro ha concluso in 3'20"80, nuovo record nazionale, battuto il 3'21"48 dei Mondiali dello scorso anno. Titolo continentale alla squadra russa in gara come 'neutrale' composta da Egor Kornev, Ivan Girev, Daria Klepikova e Kira Manokhina che ha vinto in 3'19"95. Argento all'Olanda (3'20"09) che grazie a Marrit Steenbergen in ultima frazione è riuscita a superare l'azzurra Menicucci.
Italia terza nel medagliere del nuoto
A due giornate dalla fine degli Europei, l'Italia del nuoto è terza nel medagliere con 11 medaglie, 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Guida la Gran Bretagna con 11 podi, 5 ori, 2 argenti e 4 bronzi davanti alla squadra neutrale russa (Nab) con 13, 4 ori, 4 argenti e 5 bronzi.
Medagliere generale delle discipline acquatiche
Per quanto concerne il medagliere generale, comprese le altre discipline acquatiche, l'Italia è prima con 34 podi (11 ori, 9 argenti, 14 bronzi), davanti alla Gran Bretagna con 23 (11, 4, 8) e alla squadra russa neutrale con 26 (9, 8, 9).