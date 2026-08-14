Battocletti fa il bis, dopo i 5.000 metri è oro anche nei 10.000

Nadia Battocletti, detentrice di sette record italiani tra pista e strada, che sui 10.000 metri è argento olimpico e mondiale in carica, portacolori delle Fiamme Azzurre, allenata da papà Giuliano, con il trionfo nei 10.000 ai Campionati europei di Birmingham, è diventata l'atleta italiana più vincente nella storia della rassegna continentale, l'unica con quattro ori, superando i tre di Adolfo Consolini, Pietro Mennea, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.

Inoltre, Nadia, è diventata la quarta atleta di sempre capace di centrare la doppietta 5000-10.000 metri nella stessa edizione dei Campionati europei. In precedenza il bis è riuscito all'irlandese Sonia O'Sullivan a Budapest 1998, alla turca Elvan Abeylegesse a Barcellona 2010 e all'altra turca Yasemin Can ad Amsterdam 2016.