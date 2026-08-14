Battocletti fa il bis, dopo i 5.000 metri è oro anche nei 10.000

AGI - Nadia Battocletti è sempre più favolosa. L'azzurra agli Europei di Birmingham ha concesso il bis vincendo, dopo i 5000 metri, anche i 10.000 metri. Battocletti, 26enne trentina di Cavareno, bissa così la doppietta di Roma 2024. Nadia con una prestazione ancora una volta perfetta sotto l'aspetto sia della tenuta nei 25 giri ma soprattutto tecnica, ha fatto la differenza nei 250 metri finali quando ha rotto gli indugi 'volando' verso il traguardo e chiudere in 31'41"20, primato stagionale.
Argento all'olandese Maureen Koster in 31'45"80, bronzo alla belga Jana van Lent 31'47"80.
Record europeo
Battocletti è l'unica atleta ad aver vinto due volte consecutivamente i 10.000 metri a un Campionato europeo (distanza che al femminile è stata introdotta nel 1986). L'unica ad aver vinto due volte, ma a distanza di sei anni, 2016 e 2022, era stata la turca Yasemin Can.
Le altre azzurre
Quinta l'altra azzurra Elisa Palmero (32'00"06), sesta Federica Del Buono (32'01"42).
Chi è Nadia Battocletti
Nadia Battocletti, detentrice di sette record italiani tra pista e strada, che sui 10.000 metri è argento olimpico e mondiale in carica, portacolori delle Fiamme Azzurre, allenata da papà Giuliano, con il trionfo nei 10.000 ai Campionati europei di Birmingham, è diventata l'atleta italiana più vincente nella storia della rassegna continentale, l'unica con quattro ori, superando i tre di Adolfo Consolini, Pietro Mennea, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.
Inoltre, Nadia, è diventata la quarta atleta di sempre capace di centrare la doppietta 5000-10.000 metri nella stessa edizione dei Campionati europei. In precedenza il bis è riuscito all'irlandese Sonia O'Sullivan a Budapest 1998, alla turca Elvan Abeylegesse a Barcellona 2010 e all'altra turca Yasemin Can ad Amsterdam 2016.