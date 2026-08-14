Addio al calcio giocato, Ciro Immobile si ritira

AGI - Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, Scarpa d'Oro nel 2020 e quattro volte capocannoniere della Serie A, Immobile ha costruito un palmarès di assoluto prestigio. In oltre 650 partite disputate ha realizzato più di 320 gol, conquistando anche il titolo di miglior marcatore dell'Europa League nel 2020.
Arrivato al Paris FC nel gennaio 2026, Immobile aveva scelto il club francese per vivere gli ultimi mesi di una carriera straordinaria. La sua esperienza e la sua professionalità hanno rappresentato un valore aggiunto anche per il gruppo, dentro e fuori dal campo.
L'omaggio del Paris FC
"Ciro Immobile è una leggenda", ha scritto il Paris FC sui propri canali social. "Dopo 650 partite, oltre 320 gol e molteplici trofei nel suo palmarès, Ciro Immobile mette fine alla sua immensa carriera. Un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni".
Un nuovo capitolo
Ora per Immobile - che in carriera ha indossato tra le altre le maglie di Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Besiktas e Bologna - si apre un nuovo capitolo.