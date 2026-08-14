Classifica Atp, per Sinner 84esima settimana da n.1

AGI - L'Atp ha pubblicato solo oggi la nuova classifica mondiale del tennis, per includere i risultati del Masters 1000 di Montreal; per le statistiche sarà comunque il ranking ufficiale del 10 agosto. I numeri certificano la settimana numero 84 da numero 1 del mondo di Jannik Sinner, primo a quota 13.450 punti. In vetta resterà di certo almeno fino a inizio ottobre, ovvero sino all'Atp 500 di Pechino, dove ha trionfato l'anno scorso.
Nonostante la decisione di saltare Cincinnati, dopo questo Masters 1000 l'azzurro avrà 12.800 punti: ne perderà infatti 650, guadagnati grazie alla finale dell'anno scorso. Carlos Alcaraz, numero 2, ne ha 8.160 ma perderà i 1.000 ottenuti l'anno scorso vincendo il titolo a Cincinnati e poi i 2.000 per il trionfo agli US Open del 2025. Sinner perciò dovrà guardarsi solo da Alexander Zverev, ancora numero 3 Atp, con gli 8.090 punti di questa settimana.
Nella prossima classifica il tedesco ne perderà 400, frutto della semifinale a Cincinnati dell'anno scorso. Quindi, vincendo il torneo potrà aggiungerne al massimo 600 punti: il suo punteggio in questo caso sarà dunque di 8.690 punti, 4.110 in meno di quanti ne avrà l'azzurro dopo il torneo dell'Ohio. Dunque, il sorpasso sarà impossibile agli US Open, che mettono in palio 2.000 punti.
Quattro azzurri tra i primi venti
Non mancano le buone notizie per il tennis azzurro questa settimana. L'Italia torna a esprimere quattro giocatori tra i primi 20 nel ranking Atp grazie all'exploit di Luciano Darderi che in Canada ha raggiunto i quarti di finale ed è risalito di due posizioni, appunto alla 20, alle spalle di Sinner, di Flavio Cobolli, numero 10 questa settimana (meno 1), e Lorenzo Musetti, al 15esimo gradino (meno 2).