Sara Curtis domina i 50 dorso. Oro e altro record del mondo

AGI - Sara Curtis sempre più strepitosa. L'azzurra ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso ai Campionati europei di nuoto di Parigi con un nuovo record del mondo assoluto, 26"56.
La 19enne campionessa di Savigliano nell'arco di appena ventiquattr'ore ha stabilito ben due record mondiali. Dopo il 26"63 nella semifinale di ieri, oggi Sara lo ha ritoccato di sette centesimi in finale.
ANOTHER WORLD RECORD!— World Aquatics (@WorldAquatics) August 13, 2026
Sara Curtis breaks her own mark in the Women’s 50m Backstroke and adds the European title to it!
: European Aquatics#Swimming pic.twitter.com/H6TZn1CCSW
L'impresa di Sara Curtis
In meno di due mesi Curtis si è migliorata di mezzo secondo (il 26 giugno aveva realizzato il record europeo di 27"07). Argento alla francese Mary-Ambre Moluh con 27"06, bronzo alla britannica Lauren Cox (27"15), quarta ad un centesimo dal podio la forte olandese Marrit Steenbergen.
Curtis, atleta dell'Esercito, è allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo mentre quando è in Italia da Thomas Maggiora. Sara detiene anche il record nazionale dei 50 stile libero con 24"09, dei 100 sl con 52"69 (51"26 in vasca corta) e dei 50 dorso in vasca corta (25"49).
Le parole di Sara Curtis
"Sono veramente contenta, è stata dura gestire le emozioni di ieri e ho fatto fatica ad addormentarmi, ho cercato di tenere tutto da parte e oggi di giocarmela accelerando alla fine. Ci sono riuscita di nuovo ed e' venuta un'altra follia". Queste le prime parole di Curtis dopo aver vinto l'oro. "Se potessi porterei i miei genitori con me sul podio, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile, non vedo l'ora di abbracciarli - ha confessato la 19enne nuotatrice di Savigliano tesserata per l'Esercito. "Quando ho deciso di andare in Virginia per allenarmi pensavo solo a questo: un obiettivo immenso".