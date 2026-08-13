Messi: torna dopo il lutto, Inter Miami fuori Leagues Cup
Messi torna dopo il lutto, ma l'Inter Miami cade ed è fuori dalla Leagues Cup
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Messi torna dopo il lutto, ma l'Inter Miami cade ed è fuori dalla Leagues Cup

Nonostante la performance dell'argentino la squadra ha perso in casa per 3-2 contro il Leon del Messico, subendo l'eliminazione dalla Coppa delle Leghe
Leo Messi
AFP - Leo Messi
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AGI - La tempra di un campione si vede specialmente nei suoi momenti più difficili. La pulce ha fatto di tutto per impedire che il dolore incidesse sulla sua performance calcistica, ma il pallone - come la vita- non sempre premia gli sforzi fatti nei momenti di sofferenza.

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Il toccante ritorno in campo di Lionel Messi non è bastato alla sua Inter Miami per evitare la sconfitta in casa per 3-2 contro il Leon del Messico e l'eliminazione dalla Coppa delle Leghe.

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Messi e la partita dopo il lutto

Il capitano, tornato dall'Argentina martedì sera dopo aver partecipato al funerale del padre Jorge, scomparso sabato all'età di 68 anni, è stato schierato dal tecnico al primo minuto della ripresa.

Una perdita che incide sulla vita professionale

La superstar argentina ha dedicato al genitore una commovente lettera in cui afferma di non essere cosi sicura che giocherà a calcio "ancora a lungo" senza il suo "padre, amico e agente". "Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti. Stavo solo giocando a calcio, e ora ho molti dubbi che continuerò a lungo," ha scritto l'atleta, 39 anni, nel messaggio pubblicato su Instagram.

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