Cristiano Ronaldo e Georgina sposi: foto delle fedi e i dettagli

AGI - Un'immagine condivisa su Instagram, due mani intrecciate e il luccichio delle fedi all'anulare. È così che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno fatto sgranare gli occhi al mondo, annunciando le loro nozze celebrate in gran segreto. Niente riflettori, niente paparazzi: il fuoriclasse portoghese e la modella si sono giurati amore eterno in una blindatissima cerimonia civile a Cascais, circondati solo dall'affetto dei loro cinque figli.
I dettagli del matrimonio
Le nozze si sono tenute nel pomeriggio di martedì 11 agosto a Cascais, nota località nel sud del Portogallo. La data non è casuale: il sì è arrivato a un anno esatto dalla proposta di matrimonio che CR7 aveva fatto alla compagna l'11 agosto 2025.
A confermare l'evento è stato anche un portavoce del calciatore con una nota ufficiale: "Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati oggi in una cerimonia civile e sono ufficialmente marito e moglie. La cerimonia è stata un momento privato e intimo a cui hanno partecipato i loro cinque figli".
Una storia d'amore nata nel 2017
La coppia, una delle più famose e seguite al mondo, ha scelto la massima riservatezza per il giorno più importante. Attorno a loro solo l'affetto dei cinque figli, che hanno assistito allo scambio degli anelli in una cornice blindatissima e riservata a pochissimi invitati.